Erbaa Belediyesi taşınmazlarını kiraya veriyor
Tokat Erbaa Belediyesi mülkiyetindeki 20 adet işyerini ihaleyle kiraya verecek. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği tahmini muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale, 18.03.2022 Cuma günü saat 14.00’da Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis salonunda Encümen huzurunda yapılacak.
İhale konusu şartname, ilan metnimizin 2. Maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir.
Tel : 0 356 715 1019 (Dahili 154)
Adres : Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No: 85 Erbaa/TOKAT
İrtibat Kurulacak İlgili Personel: Destek Hizmetleri Müdür V. Hakan ÇAM
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