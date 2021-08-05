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Spor

Eray Şamdan Tokyo 2020'de gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan final mücadelesinde Fransız rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 15:30:00 -
Eray Şamdan Tokyo 2020'de gümüş madalya kazandı

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray Şamdan, kumite 67 kiloda finalde Fransız sporcu Steven Da Costa'yla karşılaştı.

Milli sporcu, 3 dakikalık maçın ilk bölümünde rakibine 2 puan verdi. Maçı çevirmeye çalışan Eray, bunda başarılı olamayınca son anda 3 puan daha kaybederek rakibine 5-0 yenildi ve Tokyo 2020'yi gümüş madalyayla tamamladı.

Fransız sporcu ise altın madalya elde etti. Eray'ın bu madalyası, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye'nin de ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

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