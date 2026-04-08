Erakçi’den Hürmüz açıklaması! Sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği konusunda dikkat çeken bir detay paylaştı. Erakçi, 15 günlük ateşkes dönemi boyunca boğazdan yapılacak güvenli geçişlerin İran ordusuyla koordineli biçimde mümkün olacağını söyledi.

Bu açıklama, bölgedeki askeri gerilim ile küresel enerji taşımacılığı arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Hürmüz hattının dünya petrol sevkiyatındaki kritik rolü nedeniyle söz konusu mesaj uluslararası çevrelerde yakından izleniyor.

İRAN, GEÇİŞ GÜVENLİĞİNDE DOĞRUDAN ROL ÜSTLENİYOR

Erakçi’nin sözleri, Tahran yönetiminin ateşkes döneminde Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve yönlendirme rolünü açık biçimde sahaya yansıtmak istediğini gösterdi. Buna göre geçişler tamamen serbest ve kontrolsüz bir modelle değil, İran ordusunun koordinasyonu çerçevesinde gerçekleşecek.

Bu durum, İran’ın yalnızca askeri cephede değil, stratejik deniz yolları üzerinde de belirleyici aktör olma iddiasını sürdürdüğünü ortaya koydu.

ATEŞKES DÖNEMİNDE ENERJİ HATTI YAKIN TAKİPTE OLACAK

Hürmüz Boğazı’na ilişkin bu yeni çerçeve, ateşkes süresince enerji sevkiyatının güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Petrol ve doğal gaz taşımacılığı bakımından dünyanın en hassas geçiş noktalarından biri olan boğazda yaşanacak her gelişme, bölgesel olduğu kadar küresel sonuçlar da doğurabilecek nitelik taşıyor.

İran’ın yaptığı bu açıklama, ateşkesin yalnızca çatışmaları durdurmaya değil, aynı zamanda ticaret ve enerji akışını belirli koşullar altında yeniden düzenlemeye yönelik olduğunu gösteriyor.

GÖZLER UYGULAMADA OLACAK

Erakçi’nin verdiği mesaj, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’nda yeni bir uygulama döneminin başlayabileceğine işaret etti. Şimdi dikkatler, bu koordinasyonun sahada nasıl işleyeceğine ve deniz trafiğinin gerçekten güvenli biçimde sürüp sürmeyeceğine çevrildi.

Önümüzdeki 15 günlük süreç, hem ateşkesin ciddiyetini hem de Hürmüz hattındaki yeni güvenlik düzeninin ne kadar sürdürülebilir olduğunu gösterecek.