Er ya da geç hesap vereceksiniz! Acılı babadan Eylem Tok ve katil oğluna çağrı

Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C., Kemerburgaz’da kullandığı lüks otomobille yol kenarında ATV’leri bozulan kişilere çarparak Oğuz Murat Aci’nin (29) ölümüne neden oldu. Katil oğul, annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırıldı. Adalete teslim olmadıkları gibi ABD'de güle oynaya poz veren Eylem Tok ve oğlunun vicdansızlığı yürekleri kanatırken; CNN Türk ekranlarında canlı yayına katılan Özer Aci, Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un kendisiyle iletişim kurmadıklarını söyledi.

Eylem Tok'a çağrı yapan ve adalete teslim olmalarını isteyen acılı baba, şöyle konuştu:

"Bunlar her şeyi yapacak kafaya sahip"

Oranın trafik kuralları şartları ağırdır. Eylem Hanım her şeyi yapabilir. Söylediklerinin yalan olduğu belli. Söylenenler de doğrudur. Oradaki basına para dağıtmıştır. Bunlar her şeyi yapacak kafaya sahip. 38 gün oldu. Biz hala oğlumuzun Acisını yaşıyoruz. Eylem Hanım unutmasın biz de evlat sahibiyiz. Bu nereye kadar kaçacak. Burada küçük oğlum, torunum olduğunu da unutmaması lazım Eylem Hanım'ın. Torunuma iyi bir gelecek sağlamak istiyorum. Vatana millete hayırlı olsun diye çalışacağım. Eylem Hanım'a şunu söylüyorum. Gelsin, teslim olsun. O çocuğu harcamasın. Oğlu online psikolojik tedavi alıyormuş.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bülent Bey'in insan olmasını isterdim"

Ben her şeyden önce şuna inanıyorum. Ben vicdanlı ve merhametli bir babayım. Bülent Bey'in böyle bir baba olmasını isterdim. Doktor olmuş ama insan olamamış. İnsan olmasını isterdim. Benimle iletişime geçtiğini, geldiğini söylüyor. Kapımın nerede olduğunu bilmiyor. Kibrini ve gururunu bir kenara bıraksın. İletişime geçsin. Gelsin bir başsağlığı dilesin. Bir şey kaybetmez. Bu yüreğimize su serpmez ama oğlu ve eski eşi adalete teslim olursa yüreğimize su serpilir.

"Bu saatten sonra telefonla iletişimi kabul etmeyeceğim"

Bu kaçışa bakılırsa, üst aklın olduğu belli. Bu üst akıl ortaya çıkacaktır. Gerçekler muhakkak ortaya çıkacaktır. Eylem Hanım benimle, ailemle iletişime geçmedi. Aile dostum olan bir kişiyle iletişime geçtiğiniz söylüyor. Doğrudur, yazışmaları var. Bunu inkar etmedim. Geleceğim, teslim olacağım diyerek. Hep aynı deyimler. Fakat gelen giden yok. Bu yazışmalar yaklaşık 22 gün önce kesildi. Bir iletişim yok. Olmadı, olmayacak. Bu saatten sona telefonla iletişim kabul etmeyeceğim. Benim evim belli, adresim belli. Buyursun gelsinler.

"Oğlumun telefonu kayıp"

Bir cevabı yok Bülent Bey'in. Güzergahlar farklı olduğu için söyleyecek laf bulamıyor. Oğlumun telefonu kayıp. Eylem Tok almış götürmüş, bir tarafa atmış, attırmış olabilir. Bu telefonun da çıkması lazım. Neden bulunamıyor merak ediyorum. Her geçen gün ulaşma imkanı yok oluyor. Açıkçası bulunmasını istiyorum. Belki önemli deliler vardır içerisinde.

"Kendileri psikolojik destek alsın"

Biz insanız, merhametliyiz. Onlar da vicdanlı olsunlar adalete teslim olsunlar. Korkmasınlar, ülkemizde idam yok. Kendileri o çocuğu bu hale getirdiler. Kendileri psikolojik destek alsınlar. Onlar insan olsaydı... Ölüme terk ediyorsun. İletişim hakkını elinden alıyorsun. Sanki bunlar daha önce yaşamışlar, bu tecrübeyle hareket ediyorlarmış gibi geliyor bana.