TOKİ Kayseri kura sonuçları belli oldu!

TOKİ'nin Kayseri'de gerçekleştirmeyi planladığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura çekimi sonuçları belli oldu.

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kayseri’de yapılacak toplam 7 bin 562 konut için kura çekimi 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

KAYSERİ TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek.

