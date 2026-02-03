Türkiye’de Toyota rüzgarı! Rekor satış sürüyor! Hibritte lider marka, şubat fırsatlarıyla dikkat çekiyor

Dünyanın en çok tercih edilen otomobil üreticisi Toyota, Türkiye’deki yüksek satış adetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılı Türkiye’de tüm zamanların en yüksek satışıyla tamamlayan Toyota, 2026 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. Ayrıca Şubat ayında da iddialı satış fırsatlarıyla hız kesmeyeceğinin altını çizdi.

Ocak ayında 8 bin 700 adetlik satışla geçen yıla göre yüzde 65 artış elde eden Toyota, yüzde 11.5 pazar payıyla birlikte en çok tercih edilen ikinci otomotiv markası oldu. Böylece bu rekor pazar payı ile Toyota farklı tercihlere ve ihtiyaçlara hitap eden geniş binek otomobil ve hafif ticari araç ürün gamıyla tüm zamanların en yüksek performansına imza attı. Toyota’nın Türkiye satışlarının 7 bin 770 adedini binek araç modelleri, 930 adedini ise hafif ticari araç modelleri oluşturdu.

Markanın Ocak ayında en çok tercih edilen modelleri ise, 4.233 adetle Corolla Sedan ve 3 bin 200 adetle Toyota C-HR Hybrid oldu. Toyota’nın farklı segmentlerde sunduğu SUV ürün gamı da yüksek talep görmeye devam etti. Markanın Ocak ayında sattığı binek araçların yüzde 45’ini SUV modelleri oluşturdu.

Hibritte lider değişmedi

Hibritin öncüsü konumunda olan Toyota, 5.411 adetlik satışıyla Ocak ayında da hibrit pazarında liderliği bırakmadı. Böylece markanın binek araç satışlarında hibrit oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılların da lideri olan Toyota, birçok modelinde tam hibrit teknolojisini sunarak, tam hibrit segmentindeki liderliğini sürdürüyor.

Toyota Şubat’ta da büyük fırsatlarla dikkat çekiyor

Globalde, Avrupa’da ve Türkiye’de arka arkaya rekor satışlarla tüm dünyadan büyük talep gören Toyota, Şubat ayında da güçlü satış fırsatlarını devam ettiriyor.

Toyota C-HR Hybrid ve Corolla Sedan, ÖTV muaf yönetmeliğine uygun modeller olarak öne çıkarken, aynı zamanda birçok modelde iddialı satış fırsatlarından Şubat sonuna kadar yararlanmak mümkün olacak. Toyota Corolla Sedan 1 milyon 699 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken Toyota C-HR Hybrid 2 milyon 150 bin TL’den başlayan indirimli fiyatlara sahip.

Toyota hafif ticari araçlarında iddialı fiyatlar

Geçtiğimiz yılı en hızlı büyüyen ticari araç markası olarak tamamlayan Toyota, geniş hafif ticari araç ailesiyle tüm ihtiyaçlara yanıt verecek seçenekler sunuyor.

Şubat ayında önemli avantajlarla satın alınabilecek Toyota Professional hafif ticari araçları, yüzde 0 faiz fırsatına ve iddialı fiyatlara sahip. Markanın büyük beğeni toplayan yenilikçi Proace City modeli, 1 milyon 584 bin TL başlangıç fiyatıyla ve 300 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz avantajıyla sunuluyor.

Yüzde 4 ÖTV avantajına sahip Hilux 4x2 modeli ise, 2 milyon 455 bin TL’den başlayan fiyatları veya tüzel müşterilere özel 1 milyon TL, 12 ay, yüzde 0 faizle tercih edilebiliyor.

Bununla birlikte Toyota, orta boy van ve büyük boy vanlardan oluşan Proace hafif ticari araçlarını da Şubat ayı boyunca avantajlı fiyatlar ve yüzde 0 faizli kredi kampanyalarıyla müşterilerin beğenisine sunuyor.

Tüm Toyota modellerinde 10 yıl garanti

Dayanıklılığıyla öne çıkan Toyota, aynı zamanda Garanti ON hizmetiyle de önemli avantajlar sağlıyor. Hafif ticari araçlar dahil tüm Toyota modelleri, Garanti ON kapsamında 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar garanti programından yararlanıyor. Ücretsiz olarak sunulan bu program için kullanıcıların Toyota yetkili servislerinde periyodik bakım yaptırmaları yeterli oluyor.