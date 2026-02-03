  • İSTANBUL
6 Şubat Elbistan depremine ait yeni görüntüler: 7,6'lık sarsıntı böyle yıktı! Asrın felaketinde kıyamet anı
Gündem

6 Şubat Elbistan depremine ait yeni görüntüler: 7,6'lık sarsıntı böyle yıktı! Asrın felaketinde kıyamet anı

"Asrın Felaketi"nin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, o karanlık günün dehşeti yeni ortaya çıkan her görüntüyle yürekleri bir kez daha sızlatıyor. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne günler kala, Kahramanmaraş Elbistan’dan gelen son görüntüler, kıyamet provasını andıran o anları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

6 Şubat 2023’te yaşanan ikinci büyük sarsıntının merkez üssü olan Elbistan’da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan yeni görüntüler kan dondurdu. 2 Şubat 2026 itibarıyla kamuoyuyla paylaşılan kayıtlarda; 7,6 büyüklüğündeki depremin şiddetiyle binaların kağıt gibi yerle bir olduğu, araçların devasa bir beşik gibi sallandığı ve insanların ayakta durmakta bile zorlanarak can havliyle kaçıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, saatler 13.24’ü gösterdiğinde Elbistan sokaklarında yaşanan kaosun boyutu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Sarsıntının başlamasıyla birlikte cadde üzerindeki binaların saniyeler içinde çökerek devasa toz bulutları oluşturduğu, yoldaki araçların şiddetli sarsıntıyla savrulduğu görülüyor.

Vatandaşların, üzerlerine yıkılan beton yığınlarından kaçmak için verdiği hayat mücadelesi ve çevredeki iş yerlerinin camlarının patladığı o anlar, depremin yıkıcı gücünü iliklere kadar hissettiriyor.

TOZ BULUTLARI ARASINDA CAN PAZARI

Paylaşılan videolarda, binaların yıkılmasıyla sokağı kaplayan gri tozun içinden çıkan insanların yaşadığı şok ve çaresizlik dikkat çekiyor. Depremin durmasından sonra bile devam eden panik havası, telefonlarına sarılanlar ve enkazlara doğru koşan vatandaşların feryadı, hafızalardan silinmeyecek bir tabloyu yeniden canlandırdı. Bu yeni kayıtlar, Elbistan'ın o gün nasıl bir cehennemi yaşadığını ve felaketin boyutunu bir kez daha tescilledi.

