SON DAKİKA
İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planı: 5 binden fazla yeni konut yapacaklar!
Dünya

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planı: 5 binden fazla yeni konut yapacaklar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planı: 5 binden fazla yeni konut yapacaklar!

İşgal altındaki Kudüs'te İsrail'in genişleme ve mülksüzleştirme politikaları 2026 yılının ilk ayında rekor seviyeye ulaştı. Kudüs Valiliği tarafından yayımlanan resmi rapora göre, Ocak ayı boyunca kentte Filistin varlığını hedef alan 20 yeni yerleşim planı ilan edildi. Bu projelerin bir kısmı ihale aşamasına gelirken, bir kısmının ise inşaatına onay verildi. Sadece bir ay içinde 86 yıkım ve düzleme operasyonu gerçekleştiren işgal güçleri, Pazartesi günü Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cehir bölgesinde 6 dükkan ve bir at ahırını daha yerle bir etti.

Yerleşim planlarının detayları ve konut sayıları

 

Yerleşim planlarının detayları ve konut sayıları

Raporun teknik verilerine göre, duyurulan 20 plandan 7'si planlama aşamasını geçerek "yasal depozito" sürecine girdi; bu projeler 571 yeni konutu kapsıyor. Ayrıca, 807 konutluk 3 plan nihai onayı alırken, 3 bin 751 konutluk 2 devasa proje ise ihale aşamasına getirildi. 2025 yılı boyunca incelenen 107 yapısal planın devamı niteliğindeki bu adımlar, kentin demografik yapısını tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

 

Sahada şiddet ve mülk yıkımları

İdari kısıtlamaların yanı sıra saha saldırıları da hız kesmeden devam etti. Pazartesi günü Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cehir bölgesinde İsrail güçleri 6 dükkan ve bir at ahırını yerle bir ederek bölgedeki ekonomik faaliyetlere darbe vurdu. Ocak ayının genel toplamında ise 86 mülk yıkılırken, 62 aileye daha evlerini boşaltmaları veya yıkmaları için tebligat gönderildi.

Yahudi yerleşimcilerin Ocak ayında gerçekleştirdiği 53 saldırı, Kudüs halkının can ve mal güvenliğinin ne denli tehdit altında olduğunu bir kez daha gösterdi. Kudüs Valiliği, bu sistematik politikaların uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil ettiğini belirterek, BM ve uluslararası topluma kentin tarihi ve hukuki statüsünü koruma çağrısını yineledi.

