Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü

Siyasette "mütevazılık" dersi vermeye kalkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye’ye öyle bir giriş yaptı ki, görenler "Bu neyin şatafatı?" demekten kendini alamadı. Onlarca lüks araçtan oluşan dev konvoy ve her yeri inleten çakarlı koruma araçlarıyla kente giren Özel, hükümeti her gün israfla suçlayan partisinin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti. Milletin ekonomik zorluklarını kürsülerde malzeme yapan CHP zihniyeti, sahaya indiğinde ise "çakarlı saltanatından" ödün vermedi.

Osmaniye sokaklarını adeta abluka altına alan konvoyun uzunluğu ve kullanılan araçların lüksü vatandaşların tepkisini çekti. "Milletin derdiyle dertleniyoruz" diyenlerin, koruma ordusu ve siren sesleri eşliğinde halkın arasına karışmaya çalışması tam bir "siyasi ikiyüzlülük" örneği olarak kayıtlara geçti. CHP’nin eleştirdiği her şeyi iktidar olmadan dahi nasıl pervasızca uyguladığını tescillemiş oldu.

ELE VERİR TALKINI, KENDİ YUTAR SALKIMI!

Halkın içinde olması gereken bir ana muhalefet liderinin, devasa bir araç filosuyla hareket etmesi "israfın daniskası" olarak yorumlandı. Tasarruf genelgelerinden bahseden CHP belediyelerinin ve genel merkezinin, konu kendi konforları olduğunda sınır tanımaması, zihniyetin değişmediğini gösterdi. Osmaniye’deki bu çakarlı ve lüks konvoy, "Hükümet israf ediyor" diyen Özgür Özel’in aslında kendi oluşturduğu şatafat dünyasında yaşadığını kanıtlar nitelikteydi.