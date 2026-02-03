Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Osmaniye ziyareti, "halkçılık" maskesinin altına gizlenen şatafat ve israfı bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Her fırsatta hükümeti "lüks ve israf" üzerinden hedef alan CHP zihniyeti, Osmaniye sokaklarında adeta bir "çakarlı araç şovu" sergileyerek kendi söylemleriyle nasıl çeliştiğini dosta düşmana ilan etti.
Siyasette "mütevazılık" dersi vermeye kalkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye’ye öyle bir giriş yaptı ki, görenler "Bu neyin şatafatı?" demekten kendini alamadı. Onlarca lüks araçtan oluşan dev konvoy ve her yeri inleten çakarlı koruma araçlarıyla kente giren Özel, hükümeti her gün israfla suçlayan partisinin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti. Milletin ekonomik zorluklarını kürsülerde malzeme yapan CHP zihniyeti, sahaya indiğinde ise "çakarlı saltanatından" ödün vermedi.
Osmaniye sokaklarını adeta abluka altına alan konvoyun uzunluğu ve kullanılan araçların lüksü vatandaşların tepkisini çekti. "Milletin derdiyle dertleniyoruz" diyenlerin, koruma ordusu ve siren sesleri eşliğinde halkın arasına karışmaya çalışması tam bir "siyasi ikiyüzlülük" örneği olarak kayıtlara geçti. CHP’nin eleştirdiği her şeyi iktidar olmadan dahi nasıl pervasızca uyguladığını tescillemiş oldu.
ELE VERİR TALKINI, KENDİ YUTAR SALKIMI!
Halkın içinde olması gereken bir ana muhalefet liderinin, devasa bir araç filosuyla hareket etmesi "israfın daniskası" olarak yorumlandı. Tasarruf genelgelerinden bahseden CHP belediyelerinin ve genel merkezinin, konu kendi konforları olduğunda sınır tanımaması, zihniyetin değişmediğini gösterdi. Osmaniye’deki bu çakarlı ve lüks konvoy, "Hükümet israf ediyor" diyen Özgür Özel’in aslında kendi oluşturduğu şatafat dünyasında yaşadığını kanıtlar nitelikteydi.
