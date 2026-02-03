  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İftira siyasetine yargı tokadı: Özgür Özel ve Murat Emir tazminata mahkum edildi! ABD Büyükelçisi Barrack’tan İki yüzlü batıya Türkiye tepkisi: Bu delilik! CHP’de yapay kaos gerçek ihanet! Cezaevinden Kürtçülük mesajı CHP’li İBB yönetiminde Metro faciası! İstanbul’da liyakatsizlik raydan çıktı 10 kişi vefat etmişti! Kazaya karışan firmanın başka otobüsü 'pes' dedirtti Netanyahu’dan İran’a mesaj: “Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşirler” Körfez'de Fener fırtınası! CHP sadece izliyor! İstanbul'da her akşam aynı manzara PKK-YPG’den kalleş pusu! Suriye Ordusunun Haseke’ye girmesine sevinenlere kurşun yağmuru Sapkın Kerimcan'a hapis cezası
Siyaset Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü
Siyaset

Halkçılık değil, şatafatçılık! Özgür Özel'in dev israf konvoyu tepki çekti! İşte CHP zihniyetinin gerçek yüzü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Osmaniye ziyareti, "halkçılık" maskesinin altına gizlenen şatafat ve israfı bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Her fırsatta hükümeti "lüks ve israf" üzerinden hedef alan CHP zihniyeti, Osmaniye sokaklarında adeta bir "çakarlı araç şovu" sergileyerek kendi söylemleriyle nasıl çeliştiğini dosta düşmana ilan etti.

Siyasette "mütevazılık" dersi vermeye kalkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye’ye öyle bir giriş yaptı ki, görenler "Bu neyin şatafatı?" demekten kendini alamadı. Onlarca lüks araçtan oluşan dev konvoy ve her yeri inleten çakarlı koruma araçlarıyla kente giren Özel, hükümeti her gün israfla suçlayan partisinin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etti. Milletin ekonomik zorluklarını kürsülerde malzeme yapan CHP zihniyeti, sahaya indiğinde ise "çakarlı saltanatından" ödün vermedi.

Osmaniye sokaklarını adeta abluka altına alan konvoyun uzunluğu ve kullanılan araçların lüksü vatandaşların tepkisini çekti. "Milletin derdiyle dertleniyoruz" diyenlerin, koruma ordusu ve siren sesleri eşliğinde halkın arasına karışmaya çalışması tam bir "siyasi ikiyüzlülük" örneği olarak kayıtlara geçti. CHP’nin eleştirdiği her şeyi iktidar olmadan dahi nasıl pervasızca uyguladığını tescillemiş oldu.

ELE VERİR TALKINI, KENDİ YUTAR SALKIMI!

Halkın içinde olması gereken bir ana muhalefet liderinin, devasa bir araç filosuyla hareket etmesi "israfın daniskası" olarak yorumlandı. Tasarruf genelgelerinden bahseden CHP belediyelerinin ve genel merkezinin, konu kendi konforları olduğunda sınır tanımaması, zihniyetin değişmediğini gösterdi. Osmaniye’deki bu çakarlı ve lüks konvoy, "Hükümet israf ediyor" diyen Özgür Özel’in aslında kendi oluşturduğu şatafat dünyasında yaşadığını kanıtlar nitelikteydi.

Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi'
Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi'

Sosyal Medya

Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi'

ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!
ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!

Gündem

ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin!

CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!
CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!

Gündem

CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti!

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar"
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar"

Gündem

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki! "Derdi milletimiz için yapacağımız konutlar"

Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı
Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı

Gündem

Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı

Özgür Özel'den şeffaflık nutukları, DEM ile kapalı kapılar ardında gizli pazarlık!
Özgür Özel'den şeffaflık nutukları, DEM ile kapalı kapılar ardında gizli pazarlık!

Gündem

Özgür Özel'den şeffaflık nutukları, DEM ile kapalı kapılar ardında gizli pazarlık!

Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Gündem

Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Buna ‘kuyruğu dik tutmak’ diyorlar! Özgür Özel seçimlerde ikinci olmakla övündü
Buna ‘kuyruğu dik tutmak’ diyorlar! Özgür Özel seçimlerde ikinci olmakla övündü

Gündem

Buna ‘kuyruğu dik tutmak’ diyorlar! Özgür Özel seçimlerde ikinci olmakla övündü

Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile görüştü
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile görüştü

Gündem

Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile görüştü

CHP’de yapay kaos gerçek ihanet! Cezaevinden Kürtçülük mesajı
CHP’de yapay kaos gerçek ihanet! Cezaevinden Kürtçülük mesajı

Gündem

CHP’de yapay kaos gerçek ihanet! Cezaevinden Kürtçülük mesajı

İftira siyasetine yargı tokadı: Özgür Özel ve Murat Emir tazminata mahkum edildi!
İftira siyasetine yargı tokadı: Özgür Özel ve Murat Emir tazminata mahkum edildi!

Gündem

İftira siyasetine yargı tokadı: Özgür Özel ve Murat Emir tazminata mahkum edildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kamal

Ayıp ya

meleknur

OLURDA BU KADAR MI? HER GİDİŞLERİNDE BU KADAR ARACI ARKALARINDA GÖTÜRMELERİ DEVLETE ZARAR OLARAK YETER
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23