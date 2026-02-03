Türkiye’de en çok satılan otomobiller açıklandı: Satış liderleri belli oldu

Türkiye otomotiv sektörü, 2026 yılına dair ilk verilerle gündemde. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan Ocak 2026 otomobil satışları raporu, pazarın yıla güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Rapora göre, Türkiye’deki sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla önemli bir artış kaydetti.

OCAK AYINDA EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER

ODMD’nin paylaştığı resmi rakamlara göre, Türkiye’de sıfır otomobil ve hafif ticari araçların toplam satışı, 2026 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,77 oranında artarak 75.362 adede ulaştı. Bu büyüme, sektördeki pozitif ivmenin devam ettiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Pazarın geneline bakıldığında, otomobil satışları tek başına %9,14’lük bir artışla 61.055 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı ise %12,56’lık daha belirgin bir artışla 14.307 adetlik satış rakamına ulaştı.

• Renault Clio HB: 4.556 adet

• Toyota Corolla: 3.775 adet

• Toyota C-HR: 3.200 adet

• Volkswagen Tiguan: 2.200 adet

• Hyundai i20: 2.130 adet

• Renault Megane Sedan: 2.016 adet

• Nissan Qashqai: 1.915 adet

• Chery Tiggo 8: 1.802 adet

• Fiat Egea Cross: 1.425 adet

• BYD Atto 2: 1.382 adet

Bununla birlikte, veriler son 10 yıllık Ocak ayı ortalamalarıyla karşılaştırıldığında büyümenin ne kadar dikkat çekici olduğu daha net görülüyor. Toplam pazar, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre %77,0 gibi etkileyici bir artış gösterdi. Bu oran, otomobil pazarında %84,8, hafif ticari araç pazarında ise %49,7 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, pazarın uzun vadeli bir büyüme trendi içinde olduğunu ortaya koyuyor.

SEGMENT, GÖVDE VE YAKIT TİPİ TERCİHLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Tüketici tercihleri incelendiğinde, vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmentindeki araçların pazarın büyük bir bölümünü domine ettiği görülüyor. Bu üç segment, toplam pazarın %83,7’sini oluşturdu. Segment bazında liderlik koltuğunda ise C segmenti oturuyor. C segmenti otomobiller, 32.428 adetlik satış ve %53,1’lik pay ile pazarın yarısından fazlasını elinde tutuyor. Onu, 18.589 adet satış ve %30,4’lük pay ile B segmenti otomobiller takip ediyor.

Gövde tipi tercihlerinde ise SUV rüzgarı esmeye devam ediyor. Tüketicilerin ezici bir çoğunluğu, %60,3’lük pay ve 36.786 adetlik satışla SUV modellere yöneldi. SUV’ları, %21,2 pay ve 12.966 adet satışla Sedan kasalar izlerken, Hatchback (H/B) otomobiller %18,3 pay ve 11.152 adet satışla üçüncü sırada yer aldı.

Yakıt türü dağılımı ise pazardaki dönüşümü gözler önüne seriyor. İşte Ocak 2026 verilerine göre yakıt tipi tercihleri:

• Benzinli Otomobiller: 26.671 adet satış ile %43,7’lik paya sahip oldu.

• Hibrit Otomobiller: 18.774 adet satış ile %30,7’lik paya ulaşarak ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

• Elektrikli Otomobiller: 11.304 adet satış ve %18,5’lik pay ile yükselişini sürdürdü.

• Dizel Otomobiller: 4.203 adet satışla %6,9’luk bir pay elde etti.

• Otogazlı Otomobiller: 103 adet satışla pazarın %0,2’sini oluşturdu.