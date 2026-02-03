  • İSTANBUL
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye barış eli: "Talimat verdim"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelerin başlatılması amacıyla Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’ye talimat verdiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelerin başlatılması amacıyla Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’ye talimat verdiğini açıkladı.

Pezeşkiyan, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

 

Bölgedeki dost devletlerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki taleplerini dikkate aldıklarına işaret eden Pezeşkiyan, "Uygun bir ortamın bulunması, tehditten arındırılmış olması, gayrimeşru ve akıl dışı beklentilerden uzak kalınması şartıyla, izzet, hikmet, maslahat ilkeleri temelinde ve ulusal çıkarlar çerçevesinde adil, hakkaniyetli bir müzakerenin zemininin hazırlanması için Dışişleri Bakanı'na talimat verdim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat Cuma günü İstanbul'da bir araya geleceği belirtilmişti.

 

- Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme ile ABD'li ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.

Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde dün yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

