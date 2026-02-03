Çin’in kargo İHA’sı havalandı

Çin'de hibrid özellikli kargo taşıyıcı insansız hava aracı (İHA) modelinin ilk deneme uçuşunun yapıldığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, "YH-1000S" adı verilen modelin deneme uçuşu, ülkenin güneybatısındaki Çongçing şehrinde gerçekleştirildi.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketine (CASC) bağlı Çin Havacılık Uzay Aerodinamiği Akademisi tarafından geliştirilen model, dünyanın ilk hibrit özellikli kargo taşıyıcı insansız hava aracı olma niteliğini taşıyor.

Uçak yakıtı ile elektrik enerjisinin birlikte kullanıldığı yüksek performanslı bir hibrid güç sistemine sahip İHA, hibrid özellikli olmayan öncüsü "YH-1000"e kıyasla daha kısa mesafelerde kalkış yapabiliyor ve daha fazla yükü daha uzun mesafelerde taşıyabiliyor.

Küresel pazar için üretilen İHA'nın uluslararası lojistik, nakliyat, afet kurtarma ile deniz alanlarını izleme ve denetleme görevlerinde kullanılması amaçlanıyor.