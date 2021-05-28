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Yaşam Epilepsi nöbeti işinden etti! Doğal gaz saati söküldü
Yaşam

Epilepsi nöbeti işinden etti! Doğal gaz saati söküldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Epilepsi nöbetlerinden dolayı işini kaybeden ve faturalarını ödeyemeyen iki çocuk babası Nasuf Çalışkan'ın evinin doğal gaz saati söküldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 01:25:00 -
Epilepsi nöbeti işinden etti! Doğal gaz saati söküldü

Tekirdağ’da epilepsi hastası olan işsiz babanın faturaları ödeyemediği için doğal gaz saati söküldü. Epilepsi nöbetleri yüzünden işinden olduğunu söyleyen Nasuf Çalışkan, "Kirada oturuyorum, yetmiyor. Çalışmak istiyorum." dedi.

Epilepsi nöbetinden dolayı işini kaybetti

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Nasuf Çalışkan, epilepsi nöbetleri yüzünden bir süre önce işinden kovuldu. Hiçbir iş yerinin hastalığı nedeniyle kendisini çalıştırmadığını ileri süren Çalışkan, geçimini sağlayamadığını anlattı. Çalışkan, bir süre önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle kol ve bacağına platin takıldığını, ayrıca epilepsi hastalığı ile mücadele ettiğini söyledi.

Yüzde 54 çalışma engeli de olduğu, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte kirada oturduğunu belirten Çalışkan, bir süredir komşularının ve hayırseverlerin yardımı ile geçimini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

“Çalışmak istiyorum”

Kendisine iş verilmesini isteyen Nasuf Çalışkan, “Fabrikaya gidiyorum, işe almıyorlar. Gözümde renk körlüğü de var. Kaymakamlıktan, belediyeden aylık 300-400 lira maddi yardım çıkıyor. Kirada oturuyorum, yetmiyor. Faturayı ödeyemediğim için doğal gaz saatimi söktüler. Çalışmak istiyorum, yardım da olursa memnun olurum. Bankalara borcum var.” dedi.

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