Epidural doğum nedir?

DOĞUM AĞRISI

Tüm kadınlarda farklılıklar gösteren ama temelde doğum süreci başladıktan sonra karın, kasık ve bel bölgesinde belli aralıklarla hissedilen ve sıklığı ile anne ve bebeğin doğuma ne kadar yaklaştığını bildiren ağrılar diğer bir deyişle sancılardır.

Doğum ağrısı genellikle çok şiddetlidir. Bu şiddetli ağrı kimi zaman anne ve bebeği kötü yönde etkiler. Pek çok kadın bu şiddetli ağrılara dayanamadığı normal doğumu göze alamaz.

İşte bu durumlarda epidural doğum gündeme gelir.

EPİDURAL DOĞUM NEDİR?

Epidural doğum yani halk arasındaki adıyla ağrısız doğum kısaca anlatmak gerekirse, sezaryen doğum ile normal doğumun birleşimidir.

Sezaryen doğumdaki genel anestezi yerine özel bölge anestezisi kullanılarak ağrılar hissedilmeyecek kadar azaltılır, ancak bebek normal yollarla doğar. Yani sezaryendeki gibi bebek karın bölgesinde açılan kesinden alınmaz.

Epidural doğum yapacak anne adayı doğum esnasında baskıyı, dokunmayı hisseder, hatta doğu anına kadar yürüyebilir ancak ağrıyı hissetmez.

EPİDURAL DOĞUM NASIL YAPILIR?

Epidural anestezi daha öncede söylediğimiz gibi bölgesel anestezi şeklinde oluyor. Anestezi doktoru anne adayını yan yatırıp belince anestezi iğnesinin yapılacağı yeri belirler. Bölge bir iğne yardımı ile uyuşturulur. Bunun sebebi epidural iğnenin yaratıyı acının hissedilmemesini sağlamaktır.

Epidural iğne yapıldığında anne adayının kesinlikle kıpırdamaması gerekir. İğnenin yapıldığı bölgeden belli aralıklarla ilaç verilir. İlk ilaç verildikten 15 dakika sonra anne adayları ağrıyı hissetmemeye başlar.

İlaç kateter yardımı ile anne adayına verilir ve doğumdan sonra isteğe göre 48 saat içinde çekilir.

Epidural için takılan Kateter’in takılıp çıkarılması oldukça acısızdır.

EPİDURAL DOĞUM RİSKLERİ NELERDİR?

* Epidural anestezinin en sık karşılaşılan sıkıntısı düşük tansiyondur.

*Çok aşırı kilolu adaylarda Epidural zor bir işlemdir.

* Epidural anestezi başarısız olabilir ve doğum esnasında ağrı hissedilebilir.

*İdrar yapmada zorluk yaşanabilir.

*Enfeksiyon yaşanabilir.

*Baş ağrısına neden olabilir.

*Bazı hastalarda alerjik reaksiyon gösterebilir.