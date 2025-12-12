Epic Games 2099 liralık oyunu ücretsiz yaptı! Oyuncu dünyası şaşkın...
Epic Games, piyasa değeri 2099 lira olan Hogwarts Legacy’yi bu hafta tamamen ücretsiz sunarak oyun camiasında büyük yankı uyandırdı. Dünyanın en popüler yapımları arasında yer alan oyun, Epic’in haftalık ücretsiz kampanyası kapsamında kütüphanelere tek tıkla eklenebilir hâle geldi.
Fantastik evren meraklılarının akın ettiği platformda yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Kampanya süresi boyunca hesabına ekleyen kullanıcılar, oyuna kalıcı olarak sahip olacak.