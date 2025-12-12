  • İSTANBUL
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Erdoğan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

