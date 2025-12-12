  • İSTANBUL
Cihan Köse'den 6 aydır haber yok! Kızı çaresizce babasını arıyor

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki gıda mühendisi Cihan Köse, haziran ayından bu yana kayıp. KKTC’de üniversite öğrencisi olan kızı Elif Köse’nin (18) kayıp başvurusu üzerine arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Genç kız, babasının telefonundan 6 aydır sinyal alınamadığını ve banka hesaplarında hiçbir hareket olmadığını belirterek, "Cüzdan ve kişisel eşyaları evdeydi. Her geçen gün kaygılarım artıyor. Yetkililerden yardım istiyorum," dedi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde yalnız yaşayan gıda mühendisi Cihan Köse'den, haziran ayının başından bu yana haber alınamıyor. KKTC’de üniversite eğitimi gören kızı Elif Köse, telefonla ulaşamadığı babasının Denizli’deki yakınlarının da sonuç alamaması üzerine Türkiye'ye geldi.

Cihan Köse'den (42), 6 aydır haber alınamıyor. Köse'nın KKTC'de üniversite öğrencisi olan kızı Elif Köse (18), "Babamın telefon sinyali, en son 6 ay önce, kaybolmadan önce kendi evinde tespit edildi. Banka hesaplarında da 6 aydır tek bir hareket olmamış" dedi.

Bunun üzerine Elif Köse, Türkiye'ye geldi. Babasının cüzdan ve diğer kişisel eşyalarının evde olduğunu gören Köse, jandarmaya gidip 11 Haziran'da kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru sonrası jandarma ekipleri, Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması yaptı. Ancak kayıp Köse'ye ait herhangi bir iz bulunamadı. Elif Köse'nin sosyal medyayı kullanarak kayıp olan babasını bulma çabası da sonuçsuz kaldı. Köse, daha sonra eğitimi için KKTC'ye dönmek zorunda kaldı. 6 aydır kayıp olan babasından hiçbir şekilde haber alamayan Köse, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na evin çevresinde detaylı arama yapılması için dilekçe verdi.

'HER GEÇEN GÜN KAYGILARIM ARTIYOR' Babasının hayatından ciddi şekilde endişe ettiğini belirten Elif Köse, "Babamın telefon sinyali, en son 6 ay önce, kaybolmadan önce kendi evinde tespit edildi. Banka hesaplarında da 6 aydır tek bir hareket olmamış. Babamdan tek bir iz dahi bulunamaması her geçen gün kaygılarımı artırıyor. Savcılığa evin çevresinde detaylı bir inceleme yapılması için başvurduk ancak sonuç alamadık. Yetkililerden babamın bulunması için yardım istiyorum" diye konuştu.

