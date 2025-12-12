Haber Merkezi Giriş Tarihi: Cihan Köse'den 6 aydır haber yok! Kızı çaresizce babasını arıyor
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki gıda mühendisi Cihan Köse, haziran ayından bu yana kayıp. KKTC’de üniversite öğrencisi olan kızı Elif Köse’nin (18) kayıp başvurusu üzerine arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Genç kız, babasının telefonundan 6 aydır sinyal alınamadığını ve banka hesaplarında hiçbir hareket olmadığını belirterek, "Cüzdan ve kişisel eşyaları evdeydi. Her geçen gün kaygılarım artıyor. Yetkililerden yardım istiyorum," dedi.