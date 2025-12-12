NATO Genel Sekreteri’nden sert uyarı: "Rusya’nın bir sonraki hedefi biziz, aciliyet duygusu hissedilmiyor!"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Berlin'de düzenlenen bir panelde, Rusya’nın oluşturduğu tehdide ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Rutte, Rusya'nın bir sonraki hedefinin NATO olduğunu belirterek, "NATO'nun nerede durduğunu ve bir savaş başlamadan önce onu durdurmak için ne yapmamız gerektiğini anlatmak için buradayım. Rusya'nın bir sonraki hedefi biziz" ifadesini kullandı.

"ÇOK FAZLA KİŞİ KAYITSIZ KALIYOR"

Savunma üretiminde son bir yılda artış yaşanmasına rağmen "tebrik etme zamanı" olmadığını söyleyen Rutte, üye ülkeleri acil eyleme çağırdı:

"Korkarım ki çok fazla kişi sessizce kayıtsız kalıyor. Çok fazla kişi aciliyet duygusunu hissetmiyor ve çok fazla kişi zamanın bizim lehimize işlediğine inanıyor. Öyle değil. Harekete geçme zamanı şimdi."

Rutte, Ukrayna'nın kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu silahlara şimdi sahip olması gerektiğini belirterek, savunma harcamalarının ve üretiminin hızla artırılması gerektiğini vurguladı.

RUSYA DAHA PERVASIZ VE ACIMASIZ

Rusya'nın NATO'ya ve Ukrayna'ya karşı bu yıl "daha da pervasız, umursamaz ve acımasız" hale geldiğine işaret eden Rutte, bu ülkenin ayda tahmini 2 bin 900 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ürettiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna’da Noel'den önce barış anlaşması sağlanması ihtimaline ilişkin soruya "Bunu söylemek zor" yanıtını veren Rutte, ABD ve Avrupa'nın aynı sayfada buluşacağına inandığını ancak Rusların anlaşmayı kabul edip etmeyeceğinden emin olmadığını dile getirdi ve bunu Rusya için yaklaşan "büyük bir sınav" olarak niteledi.

ABD'NİN ULUSAL STRATEJİSİ YORUMU

ABD'nin ulusal stratejisinde yer alan ve Avrupa'ya yönelik yankılanan eleştirilerle ilgili olarak ise Rutte, stratejinin özünde "Avrupa güvenliğine tam bağlılık, NATO'ya tam bağlılık ve Avrupa-Atlantik bölgesini ancak birlikte hareket ederek savunabileceğimiz" gerçeğini öngördüğünü söyledi.