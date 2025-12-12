  • İSTANBUL
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
AJet'ten uçak biletlerine dev indirim! Ne zamana kadar geçerli?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AJet, yurtdışı uçuşlar için kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı uçuşlarda biletlere yüzde 40 indirim uygulanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 15 Ocak-12 Mart 2026 tarihlerindeki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında basic sınıfı biletlerin yanı sıra ecojet, flex ve premium bilet çeşitlerinde de ek yüzde 40 indirim yapılacak.

İndirimli biletler "AJet.com" ve "AJet Mobil" uygulaması üzerinden alınabilecek./

