12 Aralık 2013: Abdulkadir Molla (Cemaat-i İslâmi Partisi Lideri)

1948 yılında Bangladeş’in Faridpur şehrinde bulunan Amirabad köyünde doğdu. İlk öğrenimini Amirabad Fazlul Hug Enstitüsü’nde tamamladıktan sonra Rajendra Koleji’ni bitirdi.







Molla, okuldan sonra öğretmenlik yaptı.



1982-1983 yıllarında Dakka Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcılığına seçildi.



Öğrenim görürken, Doğu Pakistan İslami Chhatra Sangha’nın Bangladeş Cemaati-i İslami öğrenci kanadının Şehidullah Salonu biriminin başkanlığına seçildi.







1971 yılındaki bağımsızlık mücadelesi sırasında savaş suçu işlediği iftirasıyla hakkında idam cezası kararı çıkan Cemaat-i İslâmi Partisi liderlerinden biri olan Abdülkadir Molla, partinin genel sekreter yardımcılığı görevini yürütüyordu. Geçmişte The Daily Sangram gazetesinin yayın yönetmenliğini de yapan Abdülkadir Molla, 1986 ve 1996 yıllarında iki kez parlamentoya girebilmek için aday oldu.







Bangladeş’te 2009 yılında kurulan Uluslararası Suçlar Mahkemesi’nde yargılanan, 5 Şubat 2013’te savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla bağlantılı 6 iftiranın 5’inden mahkûm olan Abdülkadir Molla, bağımsızlık savaşı sırasında El Bedr milis gücünün üyesiydi.



Kararın açıklanmasının ardından savaş suçlarından yargılananların idamla cezalandırılmasını isteyen Şahbag protestoları başladı. Dakka’da başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine sıçradı. Protestocuların talepleri arasında Cemaat-i İslâmi Partisi’nin yasaklanması da bulunuyordu. Bunun üzerine Cemaat-i İslâmi Partisi, mahkûm olan ve suçlanan liderlerinin serbest bırakılması talebiyle karşı gösteriler başlattı. Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 17 Eylül 2013 tarihinde Abdülkadir Molla’ya verilen ömür boyu hapis cezasını idam cezasına çevirdi.







Abdulkadir Molla, 12 Aralık 2013’te asılarak şehit edildi.







13 Aralık 2013 cuma günü cuma namazı sonrası Hacıbayram Camii başta olmak üzere Türkiye’de de onlarca şehirde Abdulkadir Molla için gıyabi cenaze namazı kılındı.