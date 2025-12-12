Tarihi basın toplantısı! Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na salvolar!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Dursun Özbek'in öncelikli hedefi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olacak.

Hacıosmanoğlu salı günü yaptığı basın toplantısında sadece Galatasaray'ı hedef almış, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu için "Benim yanımda kuzu gibilerdi, kamera karşısında aslan yavrusu oldular" ifadelerini kullanmıştı. İbrahim Hacıosmanoğlu ayrıca, derbide hakkı yenen biri varsa onun Fenerbahçe olduğunu söyledi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Monaco maçımız vardı, konsantrasyonumuz bozulmasın diye sustuk. Şunu açıkça belirtiyorum, TFF Başkanı bu açıklamalarıyla tarafsızlığını yitirmiştir. Bu açıklama ilk değil. Sadece bize cevap vermek için yaptığı ikinci basın toplantısı bu. Amerika'dan gelip başka işi yokmuş gibi açıklama yapıyor."

"Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli maçı öncesi çıkıp böyle bir açıklama yapıyor. Galatasaray'ın oynadığı bu maç, milli bir maç değil mi? Bir de konuşmasının sonunda Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen yaptığın bu konuşmayla başarıyı aslında Monaco'ya diledin zaten."

"Buradan bütün Türkiye'ye soruyorum. 'Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar' lafı, bir TFF başkanına yakışıyor mu? Buradan soruyorum, köpek kim, çomaksız dolanan kim? Ayrıca kuzu gibilerdi diyor, isim vererek bunlar kim, netleştir!"

"Bana sürekli Dursun abi, Dursun abi diyorsun, sonra kamera karşısına geçince kuzu diyorsun! Bu sözler nereye gidiyor? Biz size geldik, videolarla pozisyonları gösterip anlattık. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim? Aksine bu jargon hatalı!"

"Yasin Kol hakkında videolar izlettik. 'Siz gelmeseniz zaten biz ceza verecektik. Siz geldiğiniz için maç verdik' gibi bir anlayış var. Böyle bir mantık olabilir mi? Soruyorum sizlere böyle bir hukuk olabilir mi?"

"Basın toplantısında çıkıp 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' diyor. Şayet öyle olsun, ister rakibimizin ister bizim hakkımız yensin. Bunun bir cezası olması gerekmiyor mu? Sonraki hafta niye maç alıyor bu hakem?"

"TFF başkanı, tarafsız olmak zorundadır. Sadece bizim aleyhimize basın toplantısı düzenliyorsun. Yayıncı kuruluşa aba altından sopa gösteriyorsun. Böyle bir tarafsızlık olabilir mi? Tarafsızlığına kendisini nasıl inandırıyor?"

"Seçim döneminde çıkıp, 'Başkanlar konuşsun, ceza almayacaklar' dedin. Sonra sürekli ceza veriyorsun. Amacının şu olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak bana ceza verip verip, kanuni olarak beni başkanlıktan indirme derdindesin."