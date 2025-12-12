12 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(١٠٨) قُلْ يَٓا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَٓاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدٖي لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۚ وَمَٓا اَنَا۬ عَلَيْكُمْ بِوَكٖيلٍؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(108) De ki: “Ey insanlar! İşte size rabbinizden gerçek gelmiştir.



Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur.



Ben sizin adınıza hareket edecek değilim.”



(Yûnus Suresi, 10/108) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, iyiliği emretmek ve günahlardan sakındırmak bu fitneye kefaret olur!”



Kaynak: Müslim, Fiten 17; Tirmizi, Fiten 71





GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:





