  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İsrail'den Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı planı hazırlığı!
Dünya

İsrail'den Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı planı hazırlığı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail'den Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı planı hazırlığı!

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun, Hizbullah'ın yıl sonuna kadar silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan'a karşı geniş çaplı bir saldırı planı hazırladığını duyurdu. Planın, ABD'deki üst düzey güvenlik kaynaklarıyla da paylaşıldığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu (IDF), Lübnan'da artan gerilime karşı askeri bir plan üzerinde çalışıyor. Hazırlanan geniş çaplı saldırı planının, Hizbullah hedeflerini içereceği ve ordunun Kuzey Komutanlığı, İstihbarat ve Operasyon müdürlüklerinin katılımıyla üst düzeyde hazırlandığı aktarıldı.

ABD BİLGİLENDİRİLDİ, HAVA KUVVETLERİ TATBİKATTA

Saldırı hazırlıklarının bir parçası olarak, son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarının katılımıyla hem ülke içinde hem de Akdeniz'de kapsamlı tatbikatlar gerçekleştiriyor.

İddiaya göre, İsrailli üst düzey bir güvenlik kaynağı, ABD'nin, Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması durumunda "günlerce sürecek çatışmalara yol açabilecek" saldırıların düzenleneceği konusunda bilgilendirildiğini öne sürdü.

ABD'nin bu tehdidi Lübnan hükümetine ilettiği, ancak Lübnan tarafının şu yanıtı verdiği iddia edildi: "Bu karmaşık bir süreç ve hedeflere ulaşmak için ek süreye ihtiyaç duyuluyor."

ATEŞKES VE SİLAH BIRAKMA ÇIKMAZI

Plan, İsrail'in süregelen saldırıları ve Hizbullah'ın silahsızlanma konusundaki tutumu zemininde ortaya çıktı:

  • Lübnan Hükümeti: Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos'ta aldığı kararla silahların devletin tekelinde toplanması için orduya yıl sonuna kadar süre tanımıştı.

  • Hizbullah'ın Reddi: Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım ise 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, hükümetin bir yıldır süren ateşkese rağmen İsrail saldırılarını durduramadığını belirterek silahlarını teslim etmeyeceklerini yinelemişti.

  • Görüşmeler: İsrail ve Lübnan, 3 Aralık'ta karşılıklı sivil temsilci göndererek ateşkes görüşmeleri yapmış ve toplantının "olumlu" geçtiğini bildirmişti. Ancak İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ve ABD protesto edildi! İsveç’te Nobel yemeğinde: Gazze'de katliama son ver çağrısı
İsrail ve ABD protesto edildi! İsveç’te Nobel yemeğinde: Gazze'de katliama son ver çağrısı

Dünya

İsrail ve ABD protesto edildi! İsveç’te Nobel yemeğinde: Gazze'de katliama son ver çağrısı

Olası Bir İsrail Geriliminde NATO, Türkiye'yi Yalnız mı Bırakacak?
Olası Bir İsrail Geriliminde NATO, Türkiye'yi Yalnız mı Bırakacak?

Gündem

Olası Bir İsrail Geriliminde NATO, Türkiye'yi Yalnız mı Bırakacak?

NATO'dan İsrail'e Tarihi Tokat! Tel Aviv'e 'Kapı' Gösterildi!
NATO'dan İsrail'e Tarihi Tokat! Tel Aviv'e 'Kapı' Gösterildi!

Gündem

NATO'dan İsrail'e Tarihi Tokat! Tel Aviv'e 'Kapı' Gösterildi!

Gana, İsrail'in aklını aldı! Anında geri vites yaptılar
Gana, İsrail'in aklını aldı! Anında geri vites yaptılar

Dünya

Gana, İsrail'in aklını aldı! Anında geri vites yaptılar

Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?
Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?

Gündem

Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23