İsrail'den Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırı planı hazırlığı!

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu (IDF), Lübnan'da artan gerilime karşı askeri bir plan üzerinde çalışıyor. Hazırlanan geniş çaplı saldırı planının, Hizbullah hedeflerini içereceği ve ordunun Kuzey Komutanlığı, İstihbarat ve Operasyon müdürlüklerinin katılımıyla üst düzeyde hazırlandığı aktarıldı.

ABD BİLGİLENDİRİLDİ, HAVA KUVVETLERİ TATBİKATTA

Saldırı hazırlıklarının bir parçası olarak, son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarının katılımıyla hem ülke içinde hem de Akdeniz'de kapsamlı tatbikatlar gerçekleştiriyor.

İddiaya göre, İsrailli üst düzey bir güvenlik kaynağı, ABD'nin, Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması durumunda "günlerce sürecek çatışmalara yol açabilecek" saldırıların düzenleneceği konusunda bilgilendirildiğini öne sürdü.

ABD'nin bu tehdidi Lübnan hükümetine ilettiği, ancak Lübnan tarafının şu yanıtı verdiği iddia edildi: "Bu karmaşık bir süreç ve hedeflere ulaşmak için ek süreye ihtiyaç duyuluyor."

ATEŞKES VE SİLAH BIRAKMA ÇIKMAZI

Plan, İsrail'in süregelen saldırıları ve Hizbullah'ın silahsızlanma konusundaki tutumu zemininde ortaya çıktı: