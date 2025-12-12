Gazze Sel ve Soğuk ile Boğuşuyor, Dünya İzliyor!

Gazze halkı fırtına, sel, açlık, hastalık ve süren bombardıman arasında hayatta kalma mücadelesi verirken, 13 Ekim Anlaşması’nın garantör ülkeleri siyonist terör rejiminin 700’ü aşan ihlaline rağmen sahada hiçbir etkili adım atmıyor. Yüz binlerce sivil çadırları sular altında, sağlık hizmetleri çökmüş, yardım girişleri engellenmiş halde ölümle yaşam arasında sıkışmışken, uluslararası garantörlerin sessizliği büyüyen insani felaketin bir parçası haline geliyor.

Gazze, iki yıldır süren yıkıcı saldırıların ardından şimdi de şiddetli kış koşullarının vurduğu yeni bir felaketle yüz yüze. Fırtına, sel, çöken altyapı, patlamamış mühimmat tehlikesi ve durmayan siyonist rejim saldırıları; zaten hayatta kalma mücadelesi veren yüz binlerce sivil için koşulları daha da ağırlaştırıyor. Bir yandan çadırlar sular altında kalırken, sağlık hizmetleri çökerken ve insani yardım engellenirken, diğer yandan 13 Ekim Gazze Anlaşması’nı garanti eden ülkeler sahadaki ihlaller karşısında hiçbir etkili adım atmıyor. Sonuç olarak Gazze, uluslararası toplumun gözü önünde, her gün büyüyen çok katmanlı bir insani felakete sürükleniyor.

Son günlerde Doğu Akdeniz’i etkisi altına alan şiddetli yağışlar, Gazze’deki insani krizi daha da ağırlaştırdı. Bölgeden gelen bilgilere göre yaklaşık 288 bin aile barınaksız kaldı ve 125 binden fazla çadır hasar gördü.

Gazze’deki Filistinli kaynaklar, fırtınanın birçok bölgede çadırları uçurduğunu, su baskınlarına yol açtığını ve insanların kaldıkları geçici barınakların artık korunma işlevini yerine getiremediğini ifade etti.

10 mobil sağlık noktası çalışamaz hale geldi

Olumsuz hava koşulları, bölgede ambulans ve ilk yardım hizmeti veren 10 seyyar tıbbi birimin faaliyetini durdurdu. Bu durum, zaten son derece sınırlı olan sağlık hizmetlerinin daha da aksamasına neden oldu. Yetkililer, barınma, temiz su ve tıbbi bakım eksikliğinin, bölgede büyük bir halk sağlığı riskine dönüştüğünü belirtiyor.

Belediye: Altyapı yok edildi, Yardım Kapasitemiz Çöktü

Gazze Belediyesi de altyapının iki yıllık israil saldırıları nedeniyle ağır şekilde tahrip olduğunu belirterek fırtınanın hem yerinden edilmişlere hem de bölge sakinlerine büyük tehdit oluşturduğunu doğruladı.

Belediye, siyonist terör rejiminin ekipmanlarının %85’inden fazlasını yok ettiğini, bu nedenle halka yardım etme kapasitesinin büyük oranda çöktüğünü açıkladı. Açıklamada, “Fırtınalar ve temel malzeme eksikliği nedeniyle durum felaket boyutunda.” ifadeleri kullanıldı.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serac ise çarşamba günü yaptığı açıklamada “Yeni bir fırtına dalgası bekliyoruz ancak elimizde bunu karşılayacak gerekli ekipman yok.” dedi.

Özel sektörden kiralanan ekipmanların eski ve fırtınayla mücadeleye uygun olmadığını ekledi.

“Fırtına, altyapının yok edildiği ve kaynakların kalmadığı bir ortamda insani krizi daha da derinleştiriyor.”

UNRWA: Yalnızca ihtiyacın %7’si karşılanabildi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), Gazze’ye engelsiz insani yardım girişine izin verilmesi için acil çağrı yaptı.

Ajansın verdiği bilgilere göre 125.000’den fazla çadır kullanılamaz hale geldi. Gazze’nin en az 300.000 yeni çadıra ihtiyacı var. Ancak bugüne kadar bölgeye sadece 20.000 çadır girebildi; bu, ihtiyacın yalnızca %7’si.

UNRWA, “kış yağmurlarının sokakları suyla doldurduğunu, ıslanan çadırların yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini” belirterek, soğuk, kalabalık ve sağlıksız ortamların hastalık ve enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu.

UNRWA açıklamasında ayrıca şu ifadeye yer verdi:

“Tıbbi destek ve uygun barınma dâhil tüm insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması hâlinde, yaşanan bu ağır insani acı büyük ölçüde önlenebilir.”

850 Bin Kişi Sel Tehlikesinin En Yüksek Olduğu Bölgelerde

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre Gazze’de 761 barınma alanında kalan 850 bin kişi bu hafta sel riskiyle en fazla karşı karşıya.

OCHA, 7–8 Aralık tarihleri arasında, tahmin edilen fırtına nedeniyle 3.500’den fazla yer değiştirme hareketi tespit edildiğini açıkladı.

Ofis, daha önce sel baskını yaşanan 200’den fazla yüksek riskli alanda, 140 bini aşkın kişinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Sadece Yağış Değil Patlayıcılar da Gazzelilerin Hayatını Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler’in Filistin topraklarındaki mayın faaliyetleri programı başkanı Julius van der Walt, Gazze’deki patlamamış mühimmatın siviller üzerinde oluşturduğu tehlikenin giderek arttığını, özellikle çocukların ölümcül risk altında olduğunu açıkladı.

Van der Walt, aralıksız süren siyonist rejim saldırılarının iki yılı aşkın bir sürede Gazze’de geniş bir patlayıcı madde kirliliği oluşturduğunu, bunun da hayatın normale dönmesini engellediğini ve insani yardım ile yeniden inşa çalışmalarını “son derece tehlikeli” hâle getirdiğini belirtti.

Ateşkes sonrası yüz binlerce kişinin yer değiştirmesiyle riskin arttığını söyleyen Van der Walt, “Çocuklar merak ettiklerinden patlamamış mühimmata dokunabiliyor. Risk altında en çok onlar var.” dedi.

650’den Fazla Tehlikeli Madde Bulundu

Van der Walt, Ekim 2023’ten bu yana yürütülen çalışmalarda yalnızca erişim sağlanabilen bölgelerde 650’den fazla tehlikeli patlayıcı kalıntısı tespit edildiğini, bunların çoğunun patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcılar olduğunu açıkladı. Van der Walt, patlayıcı kalıntılarından kaçınmanın mevcut koşullarda neredeyse imkânsız olduğunu vurgulayarak, “Küçük bir patlayıcı parçası bile büyük bir felakete yol açabilir.” uyarısında bulundu.

Siyonistlerin İhlalleri de Sürüyor: 5 Şehit

Bölgede bir yandan ağır kış koşulları yaşanırken diğer yandan Siyonistlerin saldırıları da sürüyor. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, siyonist terör rejimi ordusu Gazze'nin güney ve kuzeyindeki bölgelerine saldırılar düzenlerken olaylarda 3'ü çocuk 5 Filistinli şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

Siyonist terör rejimi ordusu tarafından yapılan saldırıda Gazze'nin güneyinde yer alan Mevasi bölgesinde 16 yaşındaki Kerem Zanun ve 17 yaşındaki Cihad Şefka'nın şehit olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları Filistinli çocukların bulunduğu bölgeden Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi'ne nakledilemediği için şehit olduğu bilgisini verdi.

Cibaliya'daki Halave Mülteci Kampı yakınlarında konuşlanan siyonist terör rejimi ordusundan açılan ateş sonucu ise 2 Filistinlinin şehit olduğu ifade edildi.

Siyonist terör rejiminin Gazze'nin orta ve güney bölgelerine düzenlendiği hava saldırıları ve topçu ateşleriyle 5 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

13 Ekim Gazze Anlaşmasının Garantörleri Nerede?

Mısır’da 13 Ekim’de imzalanan Gazze Anlaşması, garantör ülkelerin taahhütleriyle “saldırıların durdurulması, sivillerin korunması ve insani yardım koridorlarının açılması” hedefleri üzerine kurulmuştu. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen sahada değişen bir şey yok. Siyonist terör rejimi, anlaşmayı 700’den fazla kez ihlal etti, Gazze’de 400’e yakın Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı. Buna rağmen anlaşmanın garantörleri olarak masada yer alan ülkelerden, ihlalleri durduracak somut bir adım hala gelmiş değil.

Siyonist saldırılar durmazken Gazze hala açlık, soğuk ve barınma kriziyle karşı karşıya. Siyonist terör rejimi anlaşma gereği kesintisiz sağlanması gereken insani yardım girişini engellemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşlarının verilerine göre, ihtiyaç duyulan çadırların, gıdanın ve ilaçların büyük bölümü hala bölgeye ulaşamıyor. Fırtına ve sel altında yaşayan yüz binlerce sivil ölümle yaşam arasında sıkışmışken, garantör ülkelerin sahadaki tabloyu değiştirecek bir baskı uygulamadığı yönünde eleştiriler artıyor.

13 Ekim’de imzalanan anlaşmayı duyururken “kriz çözüldü” mesajı veren arabulucu ülkelerin diplomatik çabalarının sahada hiçbir karşılığı olmadığı artık inkar edilemez bir gerçek. Siyonist terör rejimi saldırılarını sürdürürken garantörlerin sessizliği, anlaşmayı fiilen hükümsüz bırakmakla kalmıyor; uluslararası toplumun caydırıcılığını da tamamen ortadan kaldırıyor.

Bölge, uluslararası kamuoyunun tüm uyarılarına rağmen bu pasif tutum nedeniyle her gün büyüyen ve kontrol edilemez hale gelen bir insani krize sürükleniyor.

