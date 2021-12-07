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Ekonomi EPGİS duyurdu! Motorine zam geldi
Ekonomi

EPGİS duyurdu! Motorine zam geldi

Son dakika gelen habere göre motorine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 66 kuruş zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 16:06:00 - 2021-12-07 16:32:55
EPGİS duyurdu! Motorine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı.

İstanbul'da satış fiyatı 10.02 liraya yükseldi

Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,36 liradan 10,02 liraya, Ankara’da 9,46 liradan 10,12 liraya, İzmir’de ise 9,44 liradan 10,10 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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