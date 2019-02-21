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EPDK’ya toplam 24 personel alınacak

EPDK istihdam edilmek üzere 15 yönetim görevlisi ve 9 mühendis olmak üzere toplam 24 kişi alınacak.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:46
EPDK’ya toplam 24 personel alınacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) istihdam edilmek üzere 15 yönetim görevlisi ve 9 mühendis olmak üzere toplam 24 kişi alınacak. Adayların, devlet memurluğu için kanunla belirtilen şartlara uygun olmaları gerekiyor. Ayrıca adayların, ilanda belirtilen lisans ve ön lisans mezun olmaları ve ilgili KPSS puan türünden en az 75 puan almaları şartı aranacak. Sözlü yapılacak giriş sınavı için adaylar 25 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında EPDK’ye başvuruda bulunacak. Adaylar, başvurularını 4 Mart Pazartesi günü gece yarısına kadar EPDK’nin internet adresinde yayımlanan başvuru formunu doldurarak yapabilecek.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:46
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK)
  2. devlet memurluğu
  3. KPSS
  4. lisans
  5. ön lisans
  6. EPDK

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