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Ekonomi EPDK'dan flaş açıklama: Akaryakıt zamları durduruldu
Ekonomi

EPDK'dan flaş açıklama: Akaryakıt zamları durduruldu

EPDK, “Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 23:33:00 - 2021-12-20 23:41:48
EPDK'dan flaş açıklama: Akaryakıt zamları durduruldu

EPDK, “Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.” açıklamasında bulundu.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Dövizde yaşanan düşüş en kısa sürede pompa fiyatlarına da yansıyacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Hay bin gunduz

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Aziz Metin

Ya dünkü, evvelki günkü, geçen haftaki zamlar??? Ya diğer zamlar? Madem TL'yi böylece tedavülden kaldıracaktınız, bu kaos niye yaşatıldı Millet'e? Gerçi bu işin sonu çok daha büyük bir kaostur ama anlayana.
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