EPDK'dan flaş açıklama: Akaryakıt zamları durduruldu

EPDK, “Dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur.” açıklamasında bulundu.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteği ile durdurulmuştur. Dövizde yaşanan düşüş en kısa sürede pompa fiyatlarına da yansıyacaktır." ifadeleri kullanıldı.