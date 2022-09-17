EPDK'dan elektrik fiyatı kararı! Resmen belli oldu
Elektrik iletiminde ek ücretler belirlendi. EPDK'nın konuyla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Buna göre; 2023 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, TEİAŞ iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi. EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25’ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.
İşte EPDK'nın o kararı: