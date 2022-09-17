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Ekonomi EPDK'dan elektrik fiyatı kararı! Resmen belli oldu
Ekonomi

EPDK'dan elektrik fiyatı kararı! Resmen belli oldu

Elektrik iletiminde ek ücretler belirlendi. EPDK'nın konuyla ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Buna göre; 2023 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, TEİAŞ iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 11:24:00 -
EPDK'dan elektrik fiyatı kararı! Resmen belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2023 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi. EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25’ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

İşte EPDK'nın o kararı:

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