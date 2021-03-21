EPDK, yatırım tavan tutarlarını revize etti

EPDK’nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Diyarbakır Doğal Gaz Dağıtım AŞ’nin 2017 yılı için yatırım tavanı 7 milyon 322 bin 689 lira, 2018 yılı için 73 milyon 928 bin 447 lira, 2019 yılı için 19 milyon 301 bin 666 lira, 2020 yılı için 15 milyon 246 bin 468 lira olarak belirlendi. Şirketin, 2021 yılı için yatırım tavanı 12 milyon 879 bin 303 lira olarak revize edilirken, ilave yatırım tavanı da 9 milyon 443 bin 597 lira oldu. Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ’nin ise 2017 yılı için yatırım tavanı 3 milyon 850 bin lira, 2018 yılı için 19 milyon 791 bin 524 lira, 2019 yılı için 20 milyon 797 bin 495 lira, 2020 yılı için 5 milyon 622 bin 234 lira olarak belirlendi. Söz konusu şirketin 2021 yılı için yatırım tavanı 4 milyon 109 bin 46 lira olarak değiştirilirken, ilave yatırım tavanı ise 7 milyon 557 bin 292 lira oldu.