EPDK Vadeli Elektrik Piyasası işletim usul ve esaslarında değişiklik yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Vadeli Elektrik Piyasası işletim usul ve esaslarında değişiklik yapılmasına yönelik kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yapılan değişiklikler doğrultusunda, teminat kontrolü, vadeli elektrik piyasasının açık olduğu günlerde seans başlamadan saat 12.00'da başlayacak, gün sonu işlemlerinin sona ermesini müteakip son kontrol yapılarak bitirilecek. Güncel teminat tutarları bu süre boyunca kontrol edilecek.

Piyasa katılımcılarının sahip olduğu belirli bir teklif bölgesi, teslimat dönemi ve yük tipini içeren uzun veya kısa pozisyonu ile aynı teklif bölgesi, teslimat ve yük tipini içeren ters yönlü teklif sunulması durumunda, sunulan teklifin eşleşmesi sonucunda hesaplanacak kar ya da zarar belirlenecek ve zarar oluşuyorsa söz konusu zarar toplam teminata dahil edilecek. Sunulan tekliflerin eşleşmesi sonucunda sahip olunan tüm pozisyonlar ve aktif teklifler dikkate alınarak ilgili piyasa katılımcısının toplam vadeli elektrik piyasası teminat tutarı güncellenecek.

Öte yandan, bir fatura dönemine ilişkin net zarar tutarı, ilgili fatura döneminin fatura son ödeme tarihi sonuna kadar toplam vadeli elektrik piyasası teminatı hesabına dahil edilecek.

Piyasa katılımcısının vadeli elektrik piyasasında uzun veya kısa pozisyon sahibi olabilmesi için sunması gereken "kontrat teminatı" ise, seans içinde ilgili kontratın güncel açılış fiyatının esas alınması, seans sonrasında ilgili kontrat için ilan edilen günlük gösterge fiyatı ve günlük gösterge fiyatının bulunmaması durumunda ise en güncel açılış fiyatı esas alınarak hesaplanacak.

Ayrıca, EPDK'nin "Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gün öncesi piyasasına veya gün içi piyasasına katılan bir piyasa katılımcısının sunmuş olduğu tekliflerin, piyasa işletmecisi tarafından kabul edilebilmesi için o güne ilişkin olarak sunmuş olduğu teminat tutarının sunması gereken toplam teminat tutarından büyük ya da eşit olması esas alınacak.

Piyasa katılımcısı tarafından gerçekleştirilecek olan nakit teminat çekme işlemleri herhangi bir iş gününde saat 15.05 ile 15.40 arasında, nakit dışı teminatların çekme işlemleri 15.05 ile 17.00 arasında gerçekleştirilebilecek.

Söz konusu kararlar, yayın tarihleri itibarıyla yürürlüğe girdi.