EPDK kurul kararı

İSTANBUL (AA) - Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemi gelir düzenlemesi kapsamında yatırım harcamalarının belirlenmesi ve gerçekleşmesinin izlenmesine ilişkin kurallar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanıma sunulması için dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemi gelir düzenlemesi kapsamında yatırım harcamalarının belirlenmesi ve gerçekleşmesinin izlenmesine ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketleri, bir sonraki tarife uygulama dönemi boyunca yapılması öngörülen yatırım tutarlarını içeren yatırım planı tekliflerini gelir düzenleme takvimi çerçevesinde bildirim talimatına uygun olarak kuruma sunacak.

Dağıtım şirketi tarafından sunulan yatırım planı teklifleri, ilgili mevzuat ve teklif tutarının tarifeye etkisi dikkate alınarak kurum tarafından incelenecek ve yapılan inceleme ve değerlendirmeler de dikkate alınarak kurul tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanacak.

Yatırım planı tekliflerinin ilgili mevzuatta istenen kapsam ve sürede dağıtım şirketi tarafından sunulmaması halinde kurum tarafından ilgili şirkete yazılı olarak bildirimde bulunularak söz konusu verilerin sunulması amacıyla süre verilecek. Dağıtım şirketi tarafından yatırım planı tekliflerinin verilen sürede ve belirtilen şekilde sunulmaması halinde ilgili şirket, kurul tarafından resen onaylanan yatırım planına uymakla yükümlü olacak.

Tarife uygulama dönemi içinde, onaylanmış toplam yatırım harcamasına ilişkin değişiklik yetkisi ve yatırım karakteristikleri arası bütçe revizyon yetkisi kurula ait olacak. Dağıtım şirketi, tarife uygulama dönemi içinde, söz konusu uygulama dönemi için kurul tarafından onaylanmış yatırım tavanının artırılması ya da yatırım karakteristikleri arası bütçe revizyonu talebinde bulunabilecek.

Onaylı yatırım planında yer alan şebeke yatırımları karakteristiğindeki bütçe, diğer yatırım karakteristiklerine aktarılamayacak.

Bir tarife uygulama dönemi içinde tarife uygulama dönemi onaylı yatırım tavanının yüzde 5 fazlasını aşmamak şartıyla, onaylı tarife uygulama dönemi yatırım karakteristiği tavanının yüzde 10 fazlasına kadar yapılan harcamalar kurul onayına tabi olmayacak.

Bu sınırları aşan bir harcama kurul izni alınmadan yapılamayacak, yapılması durumunda aşılan tutar ön kabulden geçmiş yatırım harcamaları hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Tarife uygulama dönemi içinde, tarife uygulama dönemine ait toplam yatırım tavanı aşılmamak şartıyla öngörülen yıllık yatırım tutarları arasında aktarım yapılabilecek. Yıllar arası aktarıma ve aktarım kaynaklı düzeltme işlemlerine ilişkin uygulama tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülecek.

Söz konusu usul ve esaslar, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.