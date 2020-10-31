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Ekonomi EPDK kararları
Ekonomi

EPDK kararları

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:56:17 -
EPDK kararları

İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye ait Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin (BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi) birinci tarife uygulama dönemi yıllık yatırım ve gelir tavanları belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin depolama tariflerine ilişkin birinci tarife uygulama dönemi 2020-2021 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin 2020 yılı yatırım tavanının 29 milyon 40 bin lira, 2021 yılı yatırım tavanının da 6 milyon 500 bin lira olması kararlaştırıldı.

Diğer bir kurul kararıyla da BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin 2020 yılı gelir tavanı 760 milyon 412 bin 405 lira olarak onaylandı.

Ayrıca, BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi için birinci tarife uygulama dönemine ilişkin, her bir tarife yılı için belirlenen gelir tavanının ilgili depolama yılı boyunca hangi birim bedellerle nasıl karşılanacağını ve söz konusu bedellerin nasıl belirleneceğini açıklayan yöntem bildirimi de belirlendi.

Öte yandan, EPDK, Palgaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik daha önce alınan kurul kararını revize etti.

Şirketin, 24 milyon 297 bin 620 liralık 2017 yılı yatırım tavanı, 2018 yılı için 12 milyon 253 bin 648 lira, 2019 yılı için 12 milyon 33 bin 398 lira, 2020 yılı için 38 milyon 291 bin 46 lira ve 2021 yılı için 33 milyon 994 bin 844 lira olarak değiştirildi.

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