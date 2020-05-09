EPDK kararı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), spot boru gazı ithalatında haziran ayı için yapılacak talep toplama ve yarışmayı, 22 Mayıs'ta Kurum tarafından işletilen elektronik platformda gerçekleştirecek.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, haziran için gerçekleştirilecek talep toplama ve yarışma, "Spot boru gazı ithalat miktarı ve uygulama yönteminin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar" kapsamında yapılacak.

Ayrıca, talep toplama veya yarışma aşaması sonucunda kapasite rezerve etmeye hak kazananlar, bu kapasiteyi BOTAŞ Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri'nde yer alan kapasite rezervasyonuna ilişkin hükümler uyarınca ayrıca rezerve ettirecek.

Talep toplama 22 Mayıs saat 10.00-10.30'da, yarışma ise aynı gün 11.00-11.15'te yapılacak.

EPDK tarafından, spot boru gazı ithalatında toplam aylık kapasite miktarı haziran için günlük 2 milyon 931 bin metreküp olarak duyuruldu.

