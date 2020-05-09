EPDK, İGDAŞ hakkında soruşturma başlatmıştı… Yeni skandal ortaya çıktı!
Abonelerine mevzuata aykırı şekilde fatura düzenleyerek fahiş fiyat talep eden İBB’ye bağlı İGDAŞ’ın, en geç 35 günde okunması gereken faturanın 40-45 günde okuma yaptığı ortaya çıkmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan İGDAŞ’ın, şimdi de 80 günlük fatura okuması yaptığı belirlendi.
yeniakit.com.tr CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin sorunsuz bir şekilde idare etmeyi beceremediği İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) son günlerde gündemden düşmüyor. Vatandaşlara yüksek fiyatlı fatura gönderen İGDAŞ’ın mevzuata aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmasıyla birlikte, yeni bir skandalı patlak verdi.
80 günlük fatura rezilliği
İBB’ye bağlı İGDAŞ’ın günlerdir gündemden düşmeyen mevzuata aykırı faaliyetleri neticesinde, 80 günlük fatura okuması yaptığı belirlendi. Faturada 1.845 TL ödenecek tutar belirtildiği de gözlerden kaçmadı.
Soruşturma başlatılmıştı
İGDAŞ’ın vatandaşlara yolladığı yüksek bedelli faturalar tepkilere neden olmuş ve İGDAŞ’ın en geç 35 günde okunması gereken faturaları 40-45 günde okuduğu belirlenmişti. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İGDAŞ hakkında soruşturma başlatmıştı.