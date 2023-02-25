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Ekonomi EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan: 'Kararımız net, bedelini ağır öder! OHAL süresinde güvence kararı
Ekonomi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan: 'Kararımız net, bedelini ağır öder! OHAL süresinde güvence kararı

Son dakika... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, OHAL süresinde güvence bedeli ödenmeyeceğini Türkiye'ye duyurdu. Yılmaz' itiraz etti! Afet bölgesinde yaşayan ve depremzede vatandaşlarımız için güvence bedeli açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 09:51:00 - 2023-02-25 10:18:01
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan: 'Kararımız net, bedelini ağır öder! OHAL süresinde güvence kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 gün geçti.

43 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ardından afet bölgesinde yeni yaşam mücadeleleri başladı.

Evleri enkaza dönüşen vatandaşlar yeni yaşam alanı arayışına girdi.

Hayalet kente dönen şehirlerden tahliye işlemleri başladı.

Çadır ve konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşların haricinde kendi imkanlarıyla yurtlarını terk etme çalışanlar için yeni imkanlar kullanılıyor.
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"Vatandaşlarımız güvence bedeli ödemeyecek"

Eenerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz yeni abonelik açacak vatandaşlar için şu ifadeleri kullandı:

Şirketleri uyardık. Depremzede vatandaşlarımızı kimse gereksiz kırtasiye ile uğraştırmasın. Elektrik, doğal gaz hatta su faturasının mobil ekran görüntüsü bile yeterli olacak. Bu konudaki kararımız net ve titizlikle de uygulanmasını istiyoruz. OHAL süresi boyunca depremzede vatandaşlarımız güvence bedeli ödemeyecek.

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