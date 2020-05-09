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Ekonomi

EPDK 17 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:23:00 -
EPDK 17 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 13 şirkete üretim lisansı ve 1 şirkete dağıtım lisansı verildi.

Söz konusu piyasada 4 şirketin üretim, 2 şirketin tedarik, 1 şirketin otoprodüktör lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ, 1 şirkete depolama lisansı verildi.

LPG piyasasında 1 şirketin depolama lisansı sonlandırıldı.

 

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