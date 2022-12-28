Enver Aysever'den bomba açıklamalar! Masa dağılmış durumda

Ahlatlıbel zirvesi sonrası masanın dağıldığını söyleyen Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na duyduğu güven problemine de dikkat çekti. Akşener'in Mansur Yavaş'tan hoşlanmadığını da sözlerine ekleyen Enver Aysever, "Bunu CHP'li kurmaylara sorabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 6'lı masa için sembolik değeri yüksek olan Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını Ahlatlıbel'de vermişti.

Yaklaşık iki buçuk saat süren zirve sonrası iki genel başkan, tesisten açıklama yapmadan ayrıldı.

İYİ PARTİLİLER: HİÇBİR FİKRİMİZ YOK

Öte yandan İYİ Parti'den Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

İYİ Partili Turhan Çömez, görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini belirterek gündemin ne olduğunu bilmediklerini ifade etti. Çömez, "Şu anda neler konuşulduğu konusunda bir fikrimiz yok" dedi.

MASADA 'KRİZ' HAVASI

Akşener - Kılıçdaroğlu zirvesi masada da panik havası uyandırdı.

Masanın küçük ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e serzenişte bulundu.

Davutoğlu, "6'lı masayı hep beraber kurduk, 2 liderin bu masayı dağıtma hakları yok" ifadelerini kullandı.

TEK ADAY DEĞİL ÇOKLU ADAY...

Kulislerde yer alan ilk bilgiler ise uzlaşıya varamayan masanın çoklu aday formülü ile hareket edeceği yönünde. Bunun ilk sinyali Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, "Altılı Masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir" dedi.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP yandaşı Enver Aysever'den ise dikkat çeken bir çıkış geldi.

BABACAN VE DAVUTOĞLU AKŞENER'İN GÖZÜNDE BİR YÜK

Ahlatlıbel'deki zirveyi 'bir hakikatin ortaya çıkması' olarak yorumlayan Aysever, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masanın varlığına ilk günden beri hiç inanmadığını vurguladı.

Akşener'in Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun bir 'yük' olduğu kanaatinde olduğunu iddia etti.

MASA FİİLİ OLARAK DAĞILDI

Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik masanın genel tavrının '"Masaya dağıtmadan önce son kez bir araya gelelim, bunun üzerine oturup konuşalım' tavrı olduğuna dikkat çeken Enver Aysever, "Aslında masa fiili olarak dağılmış durumda" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NA DUYDUĞU GÜVEN PROBLEMİ...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu hırslı olarak gördüğü ve güvenmediğini belirten Aysever, "Kemal Kılıçdaroğlu girmiş seçime ve kaybetmiş. Ertesi gün CHP Genel Merkezi'ne gidebilir mi? Valla taşlarlar adamı. Ekrem Bey'i aday gösterse mesela yine o koltukta oturamaz. Oğlu ya hani... 50 yaşında bir adama altın tepside cumhurbaşkanlığını vereceksin ve bu kadar hırslı bir adam da seni CHP genel başkanlığında oturtacak. Oturmazlar abi oturtmazlar" ifadelerini kullandı.

Enver Aysever, "Kılıçdaroğlu, "Ben başkasını aday yapıp eve emekliliğe gideceğime kendim aday olurum" diyor, bu kadar yılın sonunda Erdoğan'ı deviren adam olarak tarihe geçerim diyor. Geçebilir mi? Bilmiyorum..." dedi.

Bu bağlamda Mansur Yavaş ve Meral Akşener ikilisi ile ilgili de ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

"AKŞENER ASLA VE KAT'A MANSUR YAVAŞ'TAN HOŞLANMIYOR"

Enver Aysever, Akşener'in Mansur Yavaş'tan hoşlanmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

Akşener asla ve kat'a Mansur Yavaş'tan hoşlanmıyor. Akşener, Kemal Bey'e gidip "Mansur Bey bizim adayımız değildir, olması yönünde bir tasarrufumuz yoktur" dedi. Kemal Bey 'Biz Mansur Bey'e söz verdik" diyerek onu başkan adayı yaptı. Bunu CHP'li kurmaylara sorabilirsiniz.