  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Enver Aysever'den Ahmet Hakan'a ağır küfür

Ahmet Hakan, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a hakaretamiz sözler sarf eden kişiyle ilgili 'Hangi partiye mensup olduğunu merak etmiyorum' dedi. O sözleri sosyal medya hesabında paylaşan Enver Aysever, Hakan'a "Y..şak"dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:18:00 - 2020-06-15 13:25:57
Enver Aysever'den Ahmet Hakan'a ağır küfür

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik hakaretamiz paylaşımla ilgili “Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a şerefsizce küfür eden şahsın hangi partiye mensup olduğunu zerre kadar merak etmiyorum. Şerefsizin partisi olmaz çünkü. Ben şuna bakarım: Devlet, böyle bir şahıs karşısında nasıl tutum alıyor? Bakılması gereken tek yön burasıdır” görüşünü savundu.

"Y..şak sonucu biliyorsun çünkü"

Gazeteci Enver Aysever ise Hakan’ın o sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Aysever, “Yavşak, sonucu biliyor çünkü” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı