Enver Aysever'den Ahmet Hakan'a ağır küfür

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik hakaretamiz paylaşımla ilgili “Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a şerefsizce küfür eden şahsın hangi partiye mensup olduğunu zerre kadar merak etmiyorum. Şerefsizin partisi olmaz çünkü. Ben şuna bakarım: Devlet, böyle bir şahıs karşısında nasıl tutum alıyor? Bakılması gereken tek yön burasıdır” görüşünü savundu.

"Y..şak sonucu biliyorsun çünkü"

Gazeteci Enver Aysever ise Hakan’ın o sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Aysever, “Yavşak, sonucu biliyor çünkü” ifadesini kullandı.