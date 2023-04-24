Enver Aysever Tuncay Özkan bombasını patlattı! FETÖ ile ilişkisi, Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar iddiası...
Enver Aysever, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile yaşadığı polemikte bomba iddialar ortaya attı. Özkan'ın FETÖ'cülere kanal sattığını belirten Aysever, Kılıçdaroğlu'nun Tuncay Özkan'ı sevmediğini ancak Muharrem İnce gibi ayrılmaması için yanında tuttuğunu söyledi. Öte yandan Özkan'ın, Uğur Dündar'ı koltuğundan ettiğini de açıkladı.
Enver Aysever ile Tuncay Özkan arasındaki kavgada yeni bir gelişme yaşandı.
Youtube kanalından açıklamalarda bulunan Enver Aysever, CHP'nin vizyon toplantısında Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anları servis ettiğini söylediği Tuncay Özkan'la ilgili bomba açıklamalarda bulundu.
Özkan'ın, Kanaltürk'ü Fetullahçılara sattığını söyleyen Aysever, Uğur Dündar'ı da koltuğundan ettiğini ifade etti.
"Kılıçdaroğlu Özkan'ı sevmiyor"
Aysever, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Tuncay Özkan'ı sevmediğini belirtti. Aysever açıklamasının devamında, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce gibi ayrılmaması için Özkan'ı yanında tuttuğunu söyledi.
Özkan'a "Trollerini üzerimden çek" tepkisi
Öte yandan Tuncay Özkan'la mahkemelik olan Enver Aysever, Tuncay Özkan'la karşılaştığını ve "Trollerini üzerimden çek" dediğini aktardı.
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