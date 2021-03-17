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Gündem Enver Aysever gözaltına alındı
Gündem

Enver Aysever gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Enver Aysever, Twitter'da yaptığı paylaşım nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 14:27:00 -
Enver Aysever gözaltına alındı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever, Twitter'da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılmış olan bir soruşturmayla ilgili olarak bu sabah karakolda ifade verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş bir yakalama kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı.

Aysever'in avukatı Özge Demir suçlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği'nin 20 Mart 2020 tarihinde Aysever'in Twitter'da yaptığı bir paylaşımla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasında bulunduğunu, bununla ilgili olarak ifadesini almak üzere bir yakalama kararı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Aysever'in başka bir soruşturma nedeniyle karakolda ifade verdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındığını söyleyen Demir, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne ifade vermek üzere gittiklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazeteci yazarı Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabında 20 Mart 2020 tarihinde karikatürist Mehmet Birol Çün'ün çizdiği karikatürü paylaştığı gerekçesiyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Enver Aysever hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Aysever'in sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu karikatürün içeriği ile dini değerleri aşağılama kastı ile hareket ettiği öne sürülerek, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

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