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Gündem Enver Altaylı'nın cezası belli oldu
Gündem

Enver Altaylı'nın cezası belli oldu

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 11:13:00 - 2021-11-08 11:23:42
Enver Altaylı'nın cezası belli oldu

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme heyeti Enver Altaylı'ya, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezası verdi.

Davanın diğer sanığı eski istihbaratçı Mehmet Barıner de aynı suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

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