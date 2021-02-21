  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Enver Altaylı'dan hem CIA hem Rus istihbaratı çıktı!
Gündem

Enver Altaylı'dan hem CIA hem Rus istihbaratı çıktı!

Hakkında 42 yıl hapis cezası istenen FETÖ casusu Enver Altaylı hakkında savcı 74 sayfalı mütalaasını sundu. Altaylı'nın FETÖ'nün karar mekanizmasında etkili olduğuna dikkat çekilirken, "Sanığa ait dijital deliller arasında ABD gizli servisi CIA için çalıştığı anlaşılan Michael Semple ile ortak yazdığı dokümanlar ve Rus istihbaratına ait belge bulundu" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 11:01:00 -
Enver Altaylı'dan hem CIA hem Rus istihbaratı çıktı!

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, celse arasında esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, savcılığın kapsamlı bir delil değerlendirmesi yaptığı anlaşıldı.

Mahkemeye sunulan 74 sayfalık mütalaada, Enver Altaylı'nın FETÖ'nün karar alma mekanizması içerisinde yer aldığı iddia edildi. Sanığın FETÖ yöneticileriyle birlikte hareket ettiği, ayrıca ABD istihbarat örgütü CIA ile ilişkide olan kişilerle de irtibatta olduğuna dikkat çekildi.

Dijital deliller hukuka uygun

Dosyaya giren dijital delillerin sanık tarafından kabul edilmediği, sonradan oluşturulduğu yönünde iddialarda bulunduğunun hatırlatıldığı mütalaada, bunun doğru olmadığı, elde edilen dijital delillerin gerek fiziki yapısı gerekse içeriği itibarıyla bir tahrifat ve değişikliğe uğramadığının teknik olarak tespit edildiği anlatıldı.

FETÖ'nün karar mekanizmasında

Altaylı'nın FETÖ'nün 2 numaralı ismi Mustafa Özcan ile ilişkisi, dosyada bulunan FETÖ lideri Fetullah Gülen'e yazdığı içinde övücü ifadelerin yer aldığı mektup, aynı mektupta Kaşif Kozinoğlu ve dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a ilişkin değerlendirmeleri, FETÖ üyeleri ile telefon trafiği, Özbekistan ve Kazakistan'da FETÖ okulları açılması için gösterdiği çabalara da dikkat çekildi.

Sanığın bilgisayarında ele geçirilen, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yanıltıcı bilgilerin yer aldığı rapora da işaret edilerek, "söz konusu raporun yayınlanmadan önce sanıktan düzeltme veya danışmanlık konusunda bilgisine başvurulduğu, onayından veya görüşünden sonra yayınladığı, bu kapsamda sanığın örgüt içerisinde karar alma mekanizması içerisinde yer aldığının kabulü gerekir" değerlendirilmesi yapıldı.

Rus istihbarat belgesi bulundu

Mütalaada sanığın cep telefonunda, "RF Silahlı Kuvvetler İdaresi Altında Suriye Silahlı Kuvvetlerin Türkiye Sınırı Yakınlarında Aşamalı Eylem Programı" başlıklı bir belgeye ulaşıldığı, söz konusu belgenin Rusya İstihbarat Teşkilatı'na ait olduğuna da dikkat çekilerek, "resmi istihbarat görevi olmayan sanık bu tür gizli istihbarati belgelere ve bilgilere ulaşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Gülen'e mektupla bilgi veriyordu

Mütalaada, Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen belgelerde, bir dönem ABD gizli servisi CIA için çalıştığı anlaşılan Michael Semple ile ortak yazdığı dokümanlarda, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmaların itibarsızlaştırmaya çalışıldığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın sanık tarafından kendi imkanları ile takip ettirildiğine ilişkin değerlendirmeleri bulunduğu ifade edildi ve "Sanığın farklı algı yaratacak dokümanların oluşturulma sürecinde yer aldığı anlaşılmaktadır" denildi. Altaylı'nın faaliyetleriyle ilgili doğrudan FETÖ lideri Fethullah Gülen'e mektup yazarak bilgi verdiği, darbenin örgütle bir alakası olmadığına ilişkin propaganda dokümanlarında karar alıcı olarak yer aldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD adeta yığınak yapıyor! 150'den fazla helikopter Türkiye sınırına geliyor
Dünya

ABD adeta yığınak yapıyor! 150'den fazla helikopter Türkiye sınırına geliyor

150’den fazla Amerikan helikopter, İskeçe'de atış eğitim tatbikatlarında kullanılmak için Yunanistan'a getiriliyor.

Bakan Soylu: Esas esir olan onlardır
Gündem

Bakan Soylu: Esas esir olan onlardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında, Gara operasyonunun henüz bitmediğini belirterek, "HDP, terör örgütünün partisidir. E..
Ibrahimoviç'e Sırp taraftarlardan ırkçı saldırı: Müslüman gibi kokuyorsun
Spor

Ibrahimoviç'e Sırp taraftarlardan ırkçı saldırı: Müslüman gibi kokuyorsun

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'e Sırplı taraftarlar ırkçı saldırıda bulundu. Babası Bosnalı bir Müslüman olan Ibrahimovic'e Sır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay