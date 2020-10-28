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Ekonomi Enuygun.com'dan Cumhuriyet coşkusunun yaşanabileceği yerler
Ekonomi

Enuygun.com'dan Cumhuriyet coşkusunun yaşanabileceği yerler

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:52:35 -
Enuygun.com'dan Cumhuriyet coşkusunun yaşanabileceği yerler

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla Cumhuriyet coşkusunun yaşanabileceği yerleri derledi.

Enuygun.com açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bundan tam 101 yıl önce 1919 yılında Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak bastığı ve dört yıllık mücadele sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, günün anlam ve önemini anlamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anmak için şirketin, cumhuriyet coşkusunu yaşanabileceği yerleri derlediği belirtildi.

Buna göre, derlemede, Bandırma Vapuru – Samsun, Amasya - Saraydüzü Kışla Binası, Erzurum - Kongre ve Milli Mücadele Müzesi, Sivas - Kongre Binası ve Etnografya Müzesi, Ankara - Eski Meclis Binası, Afyon - Kocatepe Anıtı ve Anıtkabir yer aldı.


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