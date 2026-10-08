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Otomotiv Enterprise İstanbul’daki ağını genişletti
Otomotiv

Enterprise İstanbul’daki ağını genişletti

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Enterprise İstanbul’daki ağını genişletti

Enterprise Türkiye, İstanbul’daki hizmet noktalarına bir yenisini ekleyerek Zeytinburnu Olivium AVM’de yeni ofisini hizmete sundu.

Enterprise Türkiye, İstanbul’daki operasyonlarını yeni bir hizmet noktasıyla büyüttü. Türkiye’de 2014 yılından bu yana Yes Oto tarafından temsil edilen Enterprise Rent-A-Car, ülke genelindeki yapılanmasını yeni hizmet noktalarıyla geliştirmeye devam ediyor. 13 bin araçlık filosuyla geniş bir müşteri kitlesine hizmet veren Enterprise Türkiye, Zeytinburnu’nda faaliyete geçen yeni ofisiyle İstanbul’daki operasyonlarını daha da güçlendiriyor. Şehrin yoğun temposunda değişen ihtiyaçlara ve farklı yolculuklara eşlik eden Enterprise Türkiye, yeni hizmet noktalarıyla ihtiyaç duyulan hareket özgürlüğünü müşterilerine daha yakın hale getiriyor.

 

İstanbul’un ulaşım açısından merkezi noktalarından biri olan Zeytinburnu’nda, Olivium Outlet Center bünyesinde konumlanan yeni ofis, bölge sakinlerinin yanı sıra iş veya seyahat amacıyla İstanbul’da bulunan kullanıcıların araç kiralama ihtiyaçlarına da yanıt verecek. Günün farklı anlarında, farklı amaçlarla yola çıkan kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere konumlanan ofis, İstanbul’da hareket halindeyken ihtiyaç duyulan pratikliği ve kolaylığı bir arada sunuyor. Bu noktada, kolay ulaşılabilir konumuyla öne çıkan ofis, Enterprise Türkiye’nin müşterilerine farklı noktalardan hizmet sunma yaklaşımının yeni halkasını oluşturuyor.

 

İstanbul’daki hizmet ağı güçleniyor

Enterprise Türkiye, yeni ofis yatırımlarıyla yalnızca fiziksel erişimini artırmakla kalmayıp müşterilerine ihtiyaç duydukları noktada kesintisiz bir kiralama deneyimi sunmayı da hedefliyor. Zeytinburnu Olivium AVM ofisinin hizmete girmesiyle şirket, İstanbul’daki müşterilerine daha fazla noktadan ulaşarak şehir içindeki operasyonel kapasitesini destekliyor.

 

Markanın müşteri odaklı hizmet anlayışı, yaygın ofis ağının yanı sıra 7/24 profesyonel destek ve müşterilerin araçlarını talep ettikleri lokasyonda teslim alabilmelerine olanak sağlayan “Adrese Teslim Hizmeti” gibi çözümlerle tamamlanıyor. Bu yaklaşım, müşterilerin planlarını hizmet noktalarının konumuna göre şekillendirmek yerine, ihtiyaçlarına uygun çözümleri kendi yaşam akışları içerisinde değerlendirebilmelerine olanak tanıyor. Böylece Enterprise Türkiye, farklı kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara uygun, esnek bir araç kiralama deneyimi sunuyor.

 

Global gücünü Türkiye’de yeni yatırımlarla büyütüyor

Dünya genelinde 90’dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve 2,4 milyon araçlık küresel filoya sahip Enterprise, mobilite sektöründeki uluslararası deneyimini Türkiye’deki yerel hizmet anlayışıyla buluşturuyor. Her yolculuğun birbirinden farklı bir hikâyesi olduğunu bilen marka, global deneyimini yalnızca rakamlarla değil, yolculukların gerçek ihtiyaçlarına dokunan bir hizmet anlayışıyla Türkiye’ye taşımayı sürdürüyor. Enterprise Türkiye ise büyüyen filosu ve genişleyen ofis ağıyla markanın global standartlarını Türkiye’nin farklı noktalarındaki müşterilerine ulaştırmayı sürdürüyor.

 

Enterprise’ın global iletişim platformunun merkezinde yer alan “Her Zaman Hazırız” yaklaşımı, müşterilerin değişen mobilite ihtiyaçlarına hızlı, güvenilir ve esnek çözümler geliştirme anlayışını ortaya koyuyor. İster günlük hayatın koşturmacasında ihtiyaç duyulan kısa bir yolculuk, ister yeni bir şehre uzanan daha uzun bir seyahat olsun, bu yaklaşım müşterilerin yollarını kolaylaştıran bir hizmet anlayışını temsil ediyor. Enterprise Türkiye, Zeytinburnu Olivium AVM’de faaliyete geçen yeni ofisiyle bu yaklaşım doğrultusunda hizmet ağını İstanbul’da genişletmeye devam ediyor.

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