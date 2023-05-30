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Siyaset Entel-dantel hepsi birleşip açıklasın: Kaybederek kazanmak ne demek?
Siyaset

Entel-dantel hepsi birleşip açıklasın: Kaybederek kazanmak ne demek?

Yeniakit Publisher
2023-05-30 10:53:00 -
Entel-dantel hepsi birleşip açıklasın: Kaybederek kazanmak ne demek?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Entel-dantel hepsi birleşip açıklasın: Kaybederek kazanmak ne demek?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefetin, "Erdoğan kazandı ama kaybederek kazandı" şeklindeki anlamsız sözlerini eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“Kaybederek kazandı” diyor, Cumhuriyet gazetesi..

Bu gazete; sözümona sorduğunuz zaman, “eğitim düzeyi yüksek insanların okuduğu gazete” diye kendisini tanıtıyor.

O zaman soralım; “Kaybederek kazanmak nasıl oluyor?”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Veya şöyle de sorabiliriz:

“7 düvel bir olmuş, 21 yıldır ülkeyi yöneten bir lideri devirmek için, PKK’lısı ile-çakma ülkücüsü-sosyal demokratı-AK Parti eskileri biraraya gelmiş. Yine de devirememişler. Adam yine kazanmış.. Bu; ‘kaybederek kazanmak’ ise, ‘Kaybetmeden kazanmak’ nasıl oluyor?”

Biz daha sorularımızı yöneltmeden, onlar da manşetlerinin ezikliğini yaşamış olmalılar ki, imdadlarına diğer soldan çarklı Birgün gazetesi yetişmiş..

Marksist profları, Tabipler Birliği’nin ateistlerini, Mimarlar Odasının dindar karşıtı yöneticilerini içinde barındıran Birgün gazetesi de birinci sayfasından diyor ki:

“Tayyip Erdoğan’ın bu galibiyeti Pirus zaferidir!”

Yani demek istiyorlar ki, “Erdoğan bu zaferi kazanmak için her şeyini kaybetti. Artık dokunsanız yıkılacak.”

Oysa 20 yıldır her yenilgiyi tattıklarında, bunlar kendilerini aynı mavallarla avutmuyorlar mı?

2002’de Ak Parti seçimi kazandığında, “2001 krizinin sonucu. Baraj altında kalan çok parti var. Yoksa seçmenin iradesi, tam olarak meclise yansımış değil” mavalını okudular..

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Yorumlar

KARADAGLI

CAMURIYET GAZETESI YINE YAPTI YAPACAGINI BOYLE BIR CUMLEYI KURMAK ICIN COK DUSUNMUSLERMI ACABA ? "KAYBEDEREK KAZANDI" ARADAKI OY FARKINI GORMUYORLAR OKUYUCULARINA UZULUYORUM GERCI UZULMEYE GEREK DE YOK ASLINDA ONA INANMAK ISTIYORLAR OKURLAR GERCEKLERI OKUMAK ISTEMIYORLAR ALISMISLAR KIMIN ORTA CAG ZIHNIYETINE SAHIP OLDUGU BELLI OLUYOR

vatan evladı

ne yapsalar boş havlamaktan başka bir şey bilmezler,bunlar şimdi kendi dertlerine yansın 1000 yıl geçsede bunlar bu ülkeyi yönetemezler,çünkü bunlar halk düşmanı bir azınlık millet gün geçtikçe bunlardan tiksinecek
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