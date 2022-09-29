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Medya Ensonhaber'den tepki çeken başlık! Teşkilat dizisinin oyuncusu Deniz Baysal için skandal ifadeler
Medya

Ensonhaber'den tepki çeken başlık! Teşkilat dizisinin oyuncusu Deniz Baysal için skandal ifadeler

Teşkilat dizisinin oyuncularından Deniz Baysal'ın sosyal medya paylaşımlarını haberleştiren magazin sitesi ensonhaber, başlığında tepki çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 18:32:00 - 2022-09-29 18:37:01
Ensonhaber'den tepki çeken başlık! Teşkilat dizisinin oyuncusu Deniz Baysal için skandal ifadeler

 Yeniakit.com.tr 

Hac'daki şeytan taşlama ibadetini, bir hacı fotoğrafının üzerine "Al sana şeytan" sözlerini yazarak alaycı ifadelerle haberleştiren ensonhaber adlı magazin sitesi, Teşkilat dizisinin oyuncularından Deniz Baysal için tepki çeken ifadeler kullandı.

Baysal'ın sosyal medyadaki fotoğraflarını, haber değeri taşıdığını düşünüp manşetine taşıyan ensonhaber, haberin başlığında skandal bir ifade kullandı.

Sözde bir sosyal medya kullanıcısının yorumunu başlığına taşıyan ensonhaber, Deniz Baysal için, "İlah mısın, silah mı?" yorumu yaparak dindarların tepkisini çekti.

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