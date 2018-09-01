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Enselenen cezaevi firarisinden basın mensubuna tekmeli saldırı

Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan cezaevi firarisi, kendisini görüntülemek isteyen basın mensubuna tekme atarak saldırmaya çalıştı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 21:58
Enselenen cezaevi firarisinden basın mensubuna tekmeli saldırı

Kocaeli’de 2015 yılında mala zarar verme, hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, silahla ateş etme, suç amacıyla kurulan örgüte üye olmak gibi farklı 25 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmet Yaylak, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Muğla Cezaevi’nde tutuklu bulunan İsmet Yaylak, geçen 8 Mayıs tarihinde hakkında İstanbul Adliyesi’nde açılan ve 75 yılla yargılandığı davaya götürülürken, görevlilerin bir anlık boşluğundan yararlanarak İstanbul’da cezaevi nakil aracından firar etti.

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Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde İsmet Yaylak’ın Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Yeri tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan İsmet Yaylak, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği sırada kendisini görüntülemek isteyen basın mensubuna tekme attı. Polisler hemen müdahalede bulunarak İsmet Yaylak’ı emniyet binasına götürdü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 21:58
  1. Muğla
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. kocaeli
  5. darıca
  6. cezaevi firarisi

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