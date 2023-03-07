  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği: Sözleşme yenileme sebebini, teklifini açıkladı! Bir şartı var
Spor

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği: Sözleşme yenileme sebebini, teklifini açıkladı! Bir şartı var

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği yavaş yavaş belli oluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Valencia ile görüşme yapan sarı-lacivertliler teklifini sundu. Valencia'nın karşı teklifi ise Fenerbahçelilerin elini kolunu bağladı. Ancak yeni sözleşmede bir şart var. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-03-07 20:25:00 - 2023-03-07 20:50:31
Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği: Sözleşme yenileme sebebini, teklifini açıkladı! Bir şartı var

Liglere ara verilmeden önce ayrılık hakkında konuşan Valencia, "Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı." sözlerini kullanmıştı. Valencia konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

Ekvadorlu futbolcu, 2 yıl ve toplamda 5 milyon Euro net ücret konusunda ısrarcı olmuştu..

1,7 ÖNERDİLER, 2,5 İSTEDİ!

Fenerbahçe yönetimi, Valencia'ya 1.7 milyon Euro önerdi. Fakat Valencia cephesi bu teklife sıcak bakmadı. Sarı-lacivertli kulüpten 2 yıllık sözleşme ve yıllık 2,5 milyon Euro garanti para isteyen Valencia, görüşmeleri şimdilik tıkadı.

"UMARIM KALIRIM"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekvadorlu futbolcu "Umarım gollerim devam eder ve sık sık röportaj yaparız. Takım iyi gittiği sürece ben de mutluyum. Bu galibiyeti yanımızda olmayan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum. Fenerbahçe'de kalmak isterim, burada mutluyum. Bu durum anlaşmaya sağlamaya bağlı. Umarım kalırım" demişti.

Şok iddia: Volkan Demirel takımın başına mı geçiyor? Tribünde maçı izlerken görüntülendi... Belli oluyor
Şok iddia: Volkan Demirel takımın başına mı geçiyor? Tribünde maçı izlerken görüntülendi... Belli oluyor

Spor

Şok iddia: Volkan Demirel takımın başına mı geçiyor? Tribünde maçı izlerken görüntülendi... Belli oluyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23