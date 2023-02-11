Enkazın üzerinde laiklik sakızıyla tepiniyorlar! Rahatsız oldukları şeye bakın...

Önce İslami STK'ların deprem bölgesinde herhangi bir çalışma yapmadıklarını iddia eden laik kesim şimdi de kurtarma çalışması yapan ekiplerin saatler sonra tanıklık ettiği mucizeler karşısında tekbir getirmesini hedef aldı. Binlerce binanın yıkıldığı, on binlerce kişinin enkaz altında olduğu deprem alanında kurtarma ekipleri saniyelerle yarışırken laiklerin tek gündemi ''tekbir''. Cumhuriyet'e konuşan Nazif Ay, ''Deprem alanında sesini duyurmaya çalışan depremzedeler var enkaz altında. Burada bırakın tekbir getirmeyi başka herhangi bir sesle gürültü meydana getirmek o insanların sesini bastırmaktır. Bu başlı başına bir cinayettir. deprem alanında sesini duyurmaya çalışan depremzedeler var enkaz altında. Burada bırakın tekbir getirmeyi başka herhangi bir sesle gürültü meydana getirmek o insanların sesini bastırmaktır. Bu başlı başına bir cinayettir.'' diyerek trajikomik bir açıklama yaptı.

Binlerce kişi enkaz altındaki insanları kurtarmak için canla başla, uykusuz ve aç mücadele ederken enkazın üstünde ''laiklik'' diye tepinenler ''artık yeter, bari bugün susun'' dedirtti. Enkaz alanından gelen görüntüler sadece mucizelere şahitlik eden kurtarma ekiplerinin değil enkazdan çıkarılanların da ettikleri dua ve tekbirlerle Allah'ın büyüklüğü karşısındaki teslimiyetini ortaya koydu. Şimdi ''laik'' medyanın depremzedelere de ''laik olun'' çağrısı yapması bekleniyor.