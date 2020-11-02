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Sağlık Enkazdan çıkarılanlarda neden böbrek sorunları yaşanıyor?
Sağlık

Enkazdan çıkarılanlarda neden böbrek sorunları yaşanıyor?

Crush sendromu nedir? | Merkez üstü Ege Denizi Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Yapılan son açıklamada 91 kişinin vefat ettiği duyuruldu. Enkazdan kurtulan vatandaşların birçoğu yoğun bakımda tedavi altına alınıyor. Peki, enkazdan kurtarılan kişilerde hangi hastalıklar görülüyor? Crush sendromu nedir?

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:21:00 -
Enkazdan çıkarılanlarda neden böbrek sorunları yaşanıyor?

30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de Ege Denizi’nde bir deprem meydana geldi. Depremde 17 bina yıkıldı. Son açıklamaya göre 91 kişi yaşamını yitirdi. 5 enkazda ise ara kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazdan çıkarılan vatandaşların pek çoğunun tedavisi yoğun bakım servislerinde sürüyor. Milyonlarca kişi enkazdan çıkarılan vatandaşlarda hangi sağlık sorularının gözlendiğini araştırıyor. Yapılan açıklamalarda genellikle böbrek fonksiyonlarıyla ilgili ifadeler kullanılıyor. Peki, enkazdan çıkarılanlarda neden böbrek sorunları yaşanıyor?

Enkazdan çıkarılanlarda neden böbrek sorunları yaşanıyor?

AFAD tarafından yapılan son açıklamada enkazdan 106 kişinin sağ olarak çıkarıldığı duyuruldu. Enkazda uzun saatler boyunca yaşam mücadelesi verenlerin pek çoğunun tedavisi yoğun bakım ünitelerinde sürüyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda genelde böbrek fonksiyonlarıyla ilgini açıklamalar yapılıyor. Uzmanlar enkazdan çıkarılanlarda Crush sendromu görüldüğünü ifade ediyor. Peki, Crush sendromu nedir?

Crush sendromu nedir?

Crush Sendromu; ezilme biçiminde yaralanma,  uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıkar. Bu sendromda ödem, şok, böbrek yetmezliği, kalp ve solunum yetmezliği gibi sonuçlar oluşabilir. Crush sendromunda hastaya hızla müdahale etmek son derece önemlidir.

Crush sendromu belirtileri nelerdir?

İdrarın renginin kahverengi olması

Ciltte ödem meydana gelmesi

Kalp çarpıntısı

Ritim bozukluğu

Düşük tansiyon

Halsizlik

Düşük kan basıncı

Crush sendromu tedavisi

Crush sendromu hızlı müdahale son derece önemlidir. Bu sendromda ilk olarak hastaların hayat fonksiyonlarının normale dönmesi için sıvı tedavisi uygulanır. Ayrıca uzun süre enkaz altında kalan kişilerde Crush sendromu sebebiyle kan seviyesiyle ilgili sorunları yaşanabilir. Uzmanlar bu noktada titiz bir çalışma uygulamaktadır.

Böbrekleri etkileyen Crush sendromu sebebiyle hastalarda böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Bu sorunu yaşayan kişiler diyalize yönlendiriliyor.

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